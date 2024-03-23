Дым до сих пор поднимается над "Крокусом": как выглядит ТЦ в Подмосковье после теракта

Вечером 22 марта в Подмосковье произошла стрельба в ТЦ "Крокус Сити Холл". На утро 23 марта над зданием до сих пор поднимается дым.

В сети также появились фото, на которых показали, как выглядит "Крокус Сити Холл" изнутри. На фотографиях видно выгоревшую мебель и разбросанные вещи, передает 24 Канал.

К теме Что такое "рязанский сахар" и при чем здесь взрывы в жилых домах России

Как выглядит "Крокус Сити Холл" после теракта

На новых опубликованных фотографиях показали, как выглядит ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье после стрельбы и масштабного пожара. Так, на кадрах видно, как верхние этажи буквально превратились в пепел – внутри много разбросанных вещей и мебели.

Само здание ТЦ имеет и внешние повреждения. Так, наклонилась одна из колонн "Крокус Сити Холл". Также территория возле ТЦ усеяна обломками выбитых окон, а также вокруг остаются следы масштабного пожара.

ТЦ "Крокус Сити Холл" после стрельбы и пожара – больше в галерее

В сети также опубликовали свежее видео с "Крокус Сити Холл". На этих кадрах видно, что из здания ТЦ до сих пор поднимается дым.

Над "Крокусом" до сих пор виднеется дым: смотрите видео

Как пишут росСМИ, территория вокруг ТЦ "Крокус Сити Холл" окружена силовиками. Российские спасатели продолжают заливать конструкции, ведь пожар до сих пор не ликвидировали – на утро 23 марта остаются отдельные очаги возгорания.

Теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл": главное