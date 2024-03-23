Дым до сих пор поднимается над "Крокусом": как выглядит ТЦ в Подмосковье после теракта
Вечером 22 марта в Подмосковье произошла стрельба в ТЦ "Крокус Сити Холл". На утро 23 марта над зданием до сих пор поднимается дым.
В сети также появились фото, на которых показали, как выглядит "Крокус Сити Холл" изнутри. На фотографиях видно выгоревшую мебель и разбросанные вещи, передает 24 Канал.
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Как выглядит "Крокус Сити Холл" после теракта
На новых опубликованных фотографиях показали, как выглядит ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье после стрельбы и масштабного пожара. Так, на кадрах видно, как верхние этажи буквально превратились в пепел – внутри много разбросанных вещей и мебели.
Само здание ТЦ имеет и внешние повреждения. Так, наклонилась одна из колонн "Крокус Сити Холл". Также территория возле ТЦ усеяна обломками выбитых окон, а также вокруг остаются следы масштабного пожара.
ТЦ "Крокус Сити Холл" после стрельбы и пожара – больше в галерее
В сети также опубликовали свежее видео с "Крокус Сити Холл". На этих кадрах видно, что из здания ТЦ до сих пор поднимается дым.
Над "Крокусом" до сих пор виднеется дым: смотрите видео
Как пишут росСМИ, территория вокруг ТЦ "Крокус Сити Холл" окружена силовиками. Российские спасатели продолжают заливать конструкции, ведь пожар до сих пор не ликвидировали – на утро 23 марта остаются отдельные очаги возгорания.
Теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл": главное
- Вечером 22 марта в ТЦ "Крокус Сити Холл" раздались выстрелы, взрывы, а впоследствии – вспыхнул пожар. Все это произошло перед началом концерта российской группы "Пикник".
- Официально неизвестно, сколько людей было в "Крокусе", когда неизвестные начали стрельбу. Вместе с тем, организаторы концерта заявили, что все билеты на выступление группы были проданы, а на официальном сайте ТЦ говорится, что концертный зал рассчитан на 6200 человек.
- Сначала стало известно о 12 погибших, но эта цифра продолжала стремительно расти. По состоянию на утро 23 марта известно по меньшей мере о 70 погибших.
- В ГУР МО заявили, что стрельба в ТЦ "Крокус Сити Холл" – это спланированная операция Кремля, которая преследует собственные цели. В частности, оккупанты могут обвинить во всем Украину, чтобы оправдать свои террористические удары по критической и гражданской инфраструктуре.
- Кто причастен к стрельбе в ТЦ "Крокус Сити Холл" – неизвестно, ведь нападающим якобы удалось скрыться. В то же время ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт, однако это сообщение может быть фейковым. Дело в том, что ИГИЛ часто берете ответственность за преступления, которые не совершала.