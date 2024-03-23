Дим і досі здіймається над "Крокусом": який вигляд має ТЦ у Підмосков'ї після теракту
Увечері 22 березня у Підмосков'ї сталася стрілянина у ТЦ "Крокус Сіті Холл". На ранок 23 березня над будівлею й досі здіймається дим.
У мережі також з'явилися фото, на яких показали, який вигляд має "Крокус Сіті Холл" зсередини. На світлинах видно вигорілі меблі та розкидані речі, передає 24 Канал.
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Який вигляд має "Крокус Сіті Холл" після теракту
На нових опублікованих світлинах показали, який вигляд має ТЦ "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї після стрілянини та масштабної пожежі. Так, на кадрах видно, як верхні поверхи буквально перетворилися на попіл – всередині багато розкиданих речей та меблів.
Сама будівля ТЦ має й зовнішні пошкодження. Так, нахилилася одна з колон "Крокус Сіті Холл". Також територія біля ТЦ усіяна уламками вибитих вікон, а також навколо залишаються сліди масштабної пожежі.
ТЦ "Крокус Сіті Холл" після стрілянини та пожежі – більше у галереї
У мережі також опублікували свіже відео з "Крокус Сіті Холл". На цих кадрах видно, що з будівлі ТЦ й досі здіймається дим.
Над "Крокусом" досі видніється дим: дивіться відео
Як пишуть росЗМІ, територія навколо ТЦ "Крокус Сіті Холл" оточена силовиками. Російські рятувальники продовжують заливати конструкції, адже пожежу й досі не ліквідували – на ранок 23 березня залишаються окремі осередки загоряння.
Теракт у ТЦ "Крокус Сіті Холл": головне
- Увечері 22 березня у ТЦ "Крокус Сіті Холл" пролунали постріли, вибухи, а згодом – спалахнула пожежа. Все це сталося перед початком концерту російського гурту "Пікнік".
- Офіційно невідомо, скільки людей було в "Крокусі", коли невідомі почали стрілянини. Разом з тим, організатори концерту заявили, що усі квитки на виступ гурту були продані, а на офіційному сайті ТЦ мовиться, що концертний зал розрахований на 6200 осіб.
- Спочатку стало відомо про 12 загиблих, але ця цифра продовжувала стрімко зростати. Станом на ранок 23 березня відомо про щонайменше 70 загиблих.
- У ГУР МО заявили, що стрілянина у ТЦ "Крокус Сіті Холл" – це спланована операція Кремля, яка переслідує власні цілі. Зокрема, окупанти можуть звинуватити у всьому Україну, щоб виправдати свої терористичні удари по критичній та цивільній інфраструктурі.
- Хто причетний до стрілянини у ТЦ "Крокус Сіті Холл" – невідомо, адже нападникам начебто вдалося втекти. Водночас ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт, однак це повідомлення може бути фейковим. Річ у тім, що ІДІЛ часто берете відповідальність за злочини, які не скоювала.