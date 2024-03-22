Связана ли стрельба в "Крокус Холле" с предупреждениями посольства США: что говорят у Байдена

Поздно вечером под Москвой произошел теракт в "Крокус Сити Холле". У Байдена ответили, связан ли инцидент с предупреждением от посольства США, которое поступало несколькими неделями ранее.

Пролил свет на теракт в "Крокус Сити Холле" советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби. Его ответ на своей странице в сети X опубликовал корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский.

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Что говорят в Белом доме о теракте и предупреждении

Как отметил Джон Кирби в ответ на вопрос журналиста "Голоса Америки", он "не верит, что предупреждение было непосредственно связано с этим (стрельбой – 24 Канал)".

Что известно о стрельбе в "Крокус Сити Холле"

Итак, о том, что там произошла стрельба, информация поступила вечером 22 марта. Сначала писали об одном злоумышленнике, а потом – о нескольких. Известно, что огонь открыли перед концертом группы "Пикник".

Также сообщали, что в концертном холле вспыхнул пожар. Что горит его кровля. И что сама конструкция начала обваливаться.

И что сама конструкция начала обваливаться. В Белом доме выразили соболезнования по поводу теракта. Вместе с тем Джон Кирби отмечал, что он не видит никаких признаков причастности украинцев к теракту в "Крокус Сити Холле".

к теракту в "Крокус Сити Холле". По последней имеющейся по состоянию на 22:40 по Киеву информации, погибли по меньшей мере 40 россиян и более 100 получили ранения. Точная цифра еще не сообщалась.

Точная цифра еще не сообщалась. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что то, что произошло, – сознательная провокация спецслужб Владимира Путина. Он добавил, что о ней предупреждало международное сообщество. Также Юсов отметил, что с подобных преступлений против собственных граждан кремлевский диктатор свою карьеру начинал и, вероятно, хочет ими и закончить.

Он добавил, что о ней предупреждало международное сообщество. Также Юсов отметил, что с подобных преступлений против собственных граждан кремлевский диктатор свою карьеру начинал и, вероятно, хочет ими и закончить. В Легионе "Свобода России" в том, что произошло под Москвой, также обвинили террористический режим Путина. Добровольцы отмечают, что уже сталкивались с подобными проявлениями диктатуры российского президента с его первых дней у власти. Поэтому не удивлены, что он совершил свою очередную кровавую провокацию.

Посольство США в Москве две недели назад предупреждало, чтоТогда СМИ активно писали о том, что ожидать их стоит в дни проведения так называемых "выборов" президента России.