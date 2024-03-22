Чи пов'язана стрілянина у "Крокус Холі" з попередженнями посольства США: що кажуть у Байдена

Пізно ввечері під Москвою стався теракт у "Крокус Сіті Холі". У Байдена відповіли, чи пов'язаний інцидент з попередженням від посольства США, яке надходило кількома тижнями раніше.

Пролив світло на теракт у "Крокус Сіті Холі" радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. Його відповідь на своїй сторінці у мережі X опублікував кореспондент "Голосу Америки" Михайло Комадовський.

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Що кажуть у Білому домі про теракт і попередження

Як зазначив Джон Кірбі у відповідь на запитання журналіста "Голосу Америки", він "не вірить, що попередження було безпосередньо пов'язане з цим (стріляниною – 24 Канал)".

Що відомо про стрілянину у "Крокус Сіті Холі"

Отже, про те, що там сталася стрілянина, інформація надійшла ввечері 22 березня. Спочатку писали про одного зловмисника, а потім – про декількох. Відомо, що вогонь відкрили перед концертом гурту "Пікнік".

Також повідомляли, що у концертному холі спалахнула пожежа. Що горить його покрівля. І що сама конструкція почала обвалюватися.

І що сама конструкція почала обвалюватися. У Білому домі висловили співчуття щодо теракту. Разом з тим Джон Кірбі наголошував, що він не бачить жодних ознак причетності українців до теракту у "Крокус Сіті Холі".

до теракту у "Крокус Сіті Холі". За останньою наявною станом на 22:40 за Києвом інформацією, загинули щонайменше 40 росіян і понад 100 зазнали поранень. Точна цифра ще не повідомлялася.

Точна цифра ще не повідомлялася. Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що те, що сталося, – свідома провокація спецслужб Владіміра Путіна. Він додав, що про неї попереджала міжнародна спільнота. Також Юсов зазначив, що з подібних злочинів проти власних громадян кремлівський диктатор свою кар'єру починав і, ймовірно, хоче ними і закінчити.

Він додав, що про неї попереджала міжнародна спільнота. Також Юсов зазначив, що з подібних злочинів проти власних громадян кремлівський диктатор свою кар'єру починав і, ймовірно, хоче ними і закінчити. У Легіоні "Свобода Росії" у тому, що сталося під Москвою, також звинуватили терористичний режим Путіна. Добровольці наголошують, що вже стикалися з подібними проявами диктатури російського президента з його перших днів при владі. Тому не здивовані, що він здійснив свою чергову криваву провокацію.

Посольство США у Москві два тижні тому попереджало, щоТоді ЗМІ активно писали про те, що очікувати їх варто у дні проведення так званих "виборів" президента Росії.