Это политическая цель: почему вместо удара по Крымскому мосту Силы обороны выбрали паром

Силы обороны в ночь на 23 июля атаковали беспилотниками российский порт "Кавказ". Он расположен в Краснодарском крае, что в нескольких километрах от Крымского моста.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что атака по порту, вероятно, была военно более выгодной. Он пояснил, что Крымский мост для России имеет прежде всего символическое значение.

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Почему Силы обороны не атаковали Крымский мост

По мнению Жданова, украинские военные не уничтожают Крымский мост, потому что выжидают момент, чтобы сделать это во время какого-то политического действа в России.

Это политическая цель, поэтому, возможно, его придерживают для какого-то события,

– сказал военный эксперт.

Потеря россиян

Олег Жданов отметил, что россияне понесли существенные потери, в частности в порту "Кавказ" под ударом оказалось также паромное судно. В результате противнику придется возвращаться к железной дороге, которую они пытаются построить через Мариуполь, или перемещать груз на обычные паромы и разгружать все в нужных местах.

Загрузка и разгрузка вражеских судов длится несколько суток, что, в условиях хорошей организации разведки, будет давать возможность атаковать вражеские цели,

– подчеркнул он.