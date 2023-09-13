В Севастополе оккупанты в панике поубивали друг друга

13 сентября 2023, 14:56
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Во временно захваченном Севастополе у захватчиков снова проблемы. Сообщается, что оккупанты в панике поубивали друг друга.

Такую информацию получила полиция ночью. Об этом 24 Каналу сообщили собственные источники.

Обратите внимание Напились водки и ликвидировали своих же: в Херсонской области оккупанты устроили перестрелку

Оккупанты в панике поубивали друг друга

Так, полиция получила информацию, что в Севастополе действуют диверсанты, и отправила на их поиски несколько нарядов.

Как стало известно, группа военных в форме снимала на видео взрывы и пожар в Севастополе. Поэтому правоохранители приняли их за диверсантов и начался конфликт.

Один из них принял за диверсантов вооруженный военный патруль и открыл огонь по своим. В результате перестрелки погибли четыре человека – трое военных и один полицейский.

Таким образом, оккупанты в очередной раз опозорились из-за своей неподготовки ко всему, и это, традиционно, привело к смерти захватчиков.

Другие подобные случаи

  • Напомним, что в поселке Днепряне на оккупированной Херсонщине на территорию сельскохозяйственного предприятия ворвались около 30 российских военных. Там захватчики напились водки и стали выяснять отношения. В итоге дошло до перестрелки, в результате чего 5 оккупантов погибли.
  • Также между кадыровцами и осетинцами возникла перестрелка во временно оккупированной Михайловке на Запорожье. После этого враг долгое время вывозил двухсотых.
  • Кроме этого, россияне устроили перестрелку в Урзуфе, недалеко от Мариуполя. В результате стрельбы между кадыровцами и комендатурой Урзуфа четыре захватчика отправились на тот свет.
  • Кстати, появился новый перехват разговора оккупанта, который рассказал, как обстрелял своих товарищей. Также он пожаловался на огромные потери так называемой "второй армии мира".
Автор: Софія Ропан