Урзуф – это село в Мариупольском районе Донецкой области. В этом населенном пункте 11 августа российские захватчики устроили стрельбу, из-за которой есть жертвы и раненые среди мирного населения.

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Погибли четверо оккупантов

Однако следует сказать, что есть в этой истории положительный аспект. В результате стрельбы между кадыровцами и комендатурой Урзуфа четыре захватчика отправились на тот свет.

Под Мариуполем произошла перестрелка с участием кадыровцев и комендатурой Урзуфа. По нашей информации, по меньшей мере 4 оккупанта отправились на концерт к Кобзону. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения,

– написали в пресс-службе Мариупольского городского совета

Кроме того, там опубликовали видео с места в Урзуфе, где произошла стрельба. На кадрах можно увидеть автомобили и, если внимательно смотреть, тела людей, в том числе одного захватчика.

Под Мариуполем оккупанты устроили перестрелку: смотрите видео городского совета

Добавим, что село Урзуф входит до Мангушской поселковой общины и имеет выход к Азовскому морю. По данным последней переписи, которые проводили еще в 2001 году, в этом населенном пункте проживало почти три тысячи человек.

Где расположено село Урзуф в Донецкой области: ищите на карте от DeepState

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