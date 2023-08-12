Урзуф – это село в Мариупольском районе Донецкой области. В этом населенном пункте 11 августа российские захватчики устроили стрельбу, из-за которой есть жертвы и раненые среди мирного населения.
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Погибли четверо оккупантов
Однако следует сказать, что есть в этой истории положительный аспект. В результате стрельбы между кадыровцами и комендатурой Урзуфа четыре захватчика отправились на тот свет.
Под Мариуполем произошла перестрелка с участием кадыровцев и комендатурой Урзуфа. По нашей информации, по меньшей мере 4 оккупанта отправились на концерт к Кобзону. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения,
– написали в пресс-службе Мариупольского городского совета
Кроме того, там опубликовали видео с места в Урзуфе, где произошла стрельба. На кадрах можно увидеть автомобили и, если внимательно смотреть, тела людей, в том числе одного захватчика.
Под Мариуполем оккупанты устроили перестрелку: смотрите видео городского совета
Добавим, что село Урзуф входит до Мангушской поселковой общины и имеет выход к Азовскому морю. По данным последней переписи, которые проводили еще в 2001 году, в этом населенном пункте проживало почти три тысячи человек.
Где расположено село Урзуф в Донецкой области: ищите на карте от DeepState
Мариупольщина: последние новости
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко говорил о том, что оккупанты используют этот город как транзитный пункт. Однако все же, по его словам, враг размещает свою технику в хранилищах "Азовстали", а также небольшие боекомплекты оставляет у жилых застроек.
- В то же время Андрющенко сообщал, что с момента оккупации Россией Мариуполя исчезли более 10 тысяч гражданских. Ни для кого не секрет, что оккупанты проводят массовые чистки среди местного населения.