Зазначимо, що Урзуф – це село в Маріупольському районі Донецької області. В цьому населеному пункті 11 серпня російські загарбники влаштували стрілянину, через яку є жертви та поранені серед мирного населення.

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Загинуло четверо окупантів

Проте варто сказати, що є в цій історії позитивний аспект. Внаслідок стрілянини між кадирівцями та комендатурою Урзуфа чотири загарбники відправились на той світ.

Під Маріуполем відбулась перестрілка за участі кадировців та комендатурою Урзуфа. За нашою інформацією, щонайменше 4 окупанти відправились на концерт до Кобзона. На жаль, є загиблі та пораненні серед цивільного населення,

– написали у пресслужбі Маріупольської міської ради

Окрім того, там опублікували відео з місця в Урзуфі, де сталася ця стрілянина. На кадрах можна помітити автомобілі та, якщо уважно дивитись, тіла людей, зокрема одного загарбника.

Під Маріуполем окупанти влаштували перестрілку: дивіться відео міської ради

Додамо, що село Урзуф входить до Мангуської селищної громади та має вихід до Азовського моря. За даними останнього перепису, що проводили ще у 2001 році, у цьому населеному пункті проживало майже три тисячі людей.

Де розташоване село Урзуф на Донеччині: шукайте на карті від DeepState

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