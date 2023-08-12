Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Росіяни бояться зупинятися за містом, тому здебільшого базуються всередині. У них є декілька певних точок.

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Розміщення техніки

Окупанти розміщують техніку у сховищах "Азовсталі", а невеликі боєкомплекти залишають біля житлових забудов. У Маріуполі працює ремонтна база, де здебільшого ремонтують невелику техніку.

"Вантажівок дуже багато тягнуть з Таврійського напрямку, з боку Бердянська заїжджають "Урали", "Камази". Ремонтують їх в двох місцях і потім вони їдуть на фронт", – відзначив радник міського голови.

Петро Андрющенко про ситуацію в Маріуполі: дивитись відео

Переміщення окупантів

Безпосередньо жива сила окупантів курсує повз місто у напрямку Бердянська. Петро Андрющенко відзначив велику колону, яка днями майже добу рухалася на північ Донецької області, ймовірно під Волноваху та Вугледар.

Там було дуже багато військової техніки: БМП, танки. Це дивно, бо зазвичай їхали у зворотній бік. Були помічені також кадирівські загони "Ахмату", яких перекинули з-під Донецька і вони поїхали десь на Запорізьку область,

– додав він.

Везуть окупанти через Маріуполь і поранених – їх величезна кількість. За словами Андрющенка, пропагандисти намагаються через своїх так званих воєнкорів штучно нагнітати ситуацію, мовляв "всьо по плану". Але безпосередньо у Кремлі добре розуміють справжній стан справ, зокрема біля Херсонської та Запорізької областей.

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