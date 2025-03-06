Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

Обновление в 17:38. Отбой воздушной тревоги из-за МиГ-31К.

Тревогу по всем областям Украины объявили в 17:18. Позже Воздушные Силы подтвердили взлет вражеского истребителя.

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К,

– написали военные.

Защитники неба также призвали граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

В 17:34 Воздушные силы написали о скоростной цели на приграничье Сумщины. Позже военные отметили, что ракета на юге Сумщины движется в юго-западном направлении.

Тревога по всей Украине 6 марта: смотрите на карте

Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", которая может обходить украинские системы ПВО. Этими ракетами захватчики неоднократно обстреливали наше государство.

Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ, которые могут иметь на себе крылатые ракеты.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

В телеграм-канале Monitor объяснили, что взлеты бортов МиГ-31К могут осуществляться, в том числе и для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

Эксперты отметили, что Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта находятся на расстоянии нескольких областей России от госграницы Украины.