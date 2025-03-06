Защитникам неба удалось сбить 68 вражеских БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Там также рассказали о последствиях атаки противника.

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Как отработала ПВО 6 марта

Россияне атаковали Украину с вечера 5 марта, противник запустил 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области России и временно оккупированного Крыма. Также враг атаковал 112 дронами-камикадзе типа "Шахед" и дронами-имитаторами из Орла, Курска, Шаталово, Брянска и Крыма.

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 68 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях,

– говорится в сообщении.

Воздушное нападение российских захватчиков отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Еще 43 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряли, пока данных о возможных негативных последствиях нет.



Сколько "Шахедов" удалось сбить в ночь на 6 марта / Инфографика Воздушных сил

По данным Воздушных сил, в результате ночной атаки противника пострадавших Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области.