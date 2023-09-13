У Севастополі окупанти в паніці повбивали один одного
У тимчасово захопленому Севастополі у загарбників знову проблеми. Повідомляється, що окупанти в паніці повбивали один одного.
Таку інформацію отримала поліція вночі. Про це 24 Каналу повідомили власні джерела.
Зверніть увагу Напились горілки й ліквідували своїх же: на Херсонщині окупанти влаштували перестрілку
Окупанти в паніці повбивали один одного
Так, поліція отримала інформацію, що в Севастополі діють диверсанти, і відправила на їх пошуки кілька нарядів.
Як нам стало відомо, група військових у формі знімала на відео вибухи та пожежу у Севастополі. Через це правоохоронці прийняли їх за диверсантів і почався конфлікт.
Один із них прийняв за диверсантів озброєний військовий патруль і відкрив вогонь по своїх. Внаслідок перестрілки загинули четверо людей – троє військових та один поліцейський.
Таким чином, окупанти вкотре зганьбилися через свою непідготовку до всього, і це, традиційно, призвело до смерті загарбників.
Інші подібні випадки
- Нагадаємо, що у селищі Дніпряни, що на окупованій Херсонщині, на територію сільськогосподарського підприємства увірвалися близько 30 російських військових. Там загарбники напились горілки й почали з'ясовувати між собою стосунки. У підсумку дійшло до перестрілки, внаслідок чого 5 окупантів загинули.
- Також між кадирівцями та осетинцями виникла перестрілка у тимчасово окупованій Михайлівці на Запоріжжі. Після того ворог протягом довгого часу вивозив двохсотих.
- Окрім цього, росіяни влаштували перестрілку в Урзуфі, що неподалік від Маріуполя. Внаслідок стрілянини між кадирівцями та комендатурою Урзуфа чотири загарбники відправились на той світ.
- До речі, з’явилось нове перехоплення розмови окупанта, який розповів, як обстріляв своїх же товаришів. Також він поскаржився на величезні втрати так званої "другої армії світу".