Во временно оккупированном Крыму российский захватчик застрелил своего сослуживца. В результате этого умер 42-летний сержант Алексей Л.

Убийство произошло ночью 12 августа. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Крыму оккупант застрелил контрактника из Москвы

По данным росСМИ, контрактник из Москвы – Алексей Л. – зашел на территорию, не назвал пароль охране и не отреагировал на упреждающие выстрелы.

На одной из позиций недалеко от села Почетное на карауле стоял 45-летний рядовой из Красногорска Руслан М.

Алексей Л. зашел на позицию российских солдат и рядовой его увидел. Он спросил пароль, но тот не ответил. После этого Руслан М. произвел два выстрела в воздух, но мужчина продолжал движение. Тогда был выстрел на поражение.

Позже оказалось, что погибший был сослуживцем Руслана М. из той же воинской части.

Сейчас соответствующие материалы передали в военно-следственный отдел России.

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