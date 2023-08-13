У тимчасово окупованому Криму російський загарбник застрелив свого товариша по службі. Внаслідок цього помер 42-річний сержант Олексій Л.

Вбивство сталося вночі 12 серпня. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Криму окупант застрелив контрактника з Москви

За даними росЗМІ, контрактник з Москви – Олексій Л. – зайшов на територію, не назвав пароль охороні і не відреагував на попереджувальні постріли.

На одній із позицій неподалік села Почесне на караулі стояв 45-річний рядовий із Красногорська Руслан М.

Олексій Л. зайшов на позицію російських солдатів і рядовий його побачив. Він запитав пароль, але той не відповів. Після цього Руслан М. зробив два постріли у повітря, але чоловік продовжував рух. Тоді був вистріл на ураження.

Згодом виявилось, що загиблий був товаришом по службі Руслана М. із тієї ж військової частини.

Наразі відповідні матеріали передали до військово-слідчого відділу Росії.

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