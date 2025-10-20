Кричу о Крынках: во Львове прошла мирная акция в поддержку военных, пропавших без вести
- 18 октября во Львове прошла мирная акция в поддержку военных, пропавших без вести во время операции в Крынках.
- По официальным данным, во время обороны Крынок пропали без вести 788 украинских военнослужащих.
В октябре 2023 года ВСУ начали операцию по созданию плацдарма на левом берегу Днепра – бои на этом направлении продолжались до июля 2024 года. В основном бои шли за Крынки – единственное село на левобережье Херсонщины, где силам обороны удалось закрепиться. За время этой операции сотни военных пропали без вести.
Теперь их родные организуют акции в разных городах, призывают общественность и власть не забывать о том, что Крынки – это не просто название населенного пункта, а все те наши защитники, которые до сих пор не вернулись домой. 18 октября такая акция состоялась и во Львове. Ее провели ко второй годовщине операции в Крынках, пишет 24 Канал.
Важно Какие льготы доступны семьям пропавших без вести военных
Родные воинов, пропавших без вести в Крынках, приехали во Львов из разных уголков Украины, чтобы в очередной раз напомнить о них. Десятки людей, среди которых и дети, несмотря на дождливую погоду собрались в центре города с флагами и плакатами.
Мурашки по телу вызвала инсталляция, которую придумала общественная организация "Крынки. Путь домой". На стульях разместили фотополотна, на которых защитники изображены вместе со своими родными. Это щемящие фото, где все счастливы и улыбаются. Сейчас семьи наших воинов ежедневно находятся в ожидании хотя бы какой-то вести. Уже два года они живут в полной неизвестности и призывают не забывать тех, кто пропал без вести.
Акция в поддержку пропавших без вести в Крынках / Фото Кристины Кобак, 24 Канал
Что известно об операции в Крынках?
- Оборона Крынок изначально была сверхтяжелой задачей с ограниченным ресурсом. 17 ноября 2023 года военное командование официально сообщило, что ВСУ таки закрепились в населенном пункте.
- В июле 2024 года ряд СМИ сообщили об уходе сил обороны из Крынок. В результате длительных обстрелов со стороны врагов позиции наших военных почти полностью были разрушены.
- Но известно, что в Крынках наши военные нанесли россиянам огромные потери.
- Из-за отсутствия информации от официальных источников родственники начали объединяться для самостоятельных поисков пропавших в Крынках военных.
- Поисковые операции пока невозможны из-за наличия реки.