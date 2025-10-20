В октябре 2023 года ВСУ начали операцию по созданию плацдарма на левом берегу Днепра – бои на этом направлении продолжались до июля 2024 года. В основном бои шли за Крынки – единственное село на левобережье Херсонщины, где силам обороны удалось закрепиться. За время этой операции сотни военных пропали без вести.

Теперь их родные организуют акции в разных городах, призывают общественность и власть не забывать о том, что Крынки – это не просто название населенного пункта, а все те наши защитники, которые до сих пор не вернулись домой. 18 октября такая акция состоялась и во Львове. Ее провели ко второй годовщине операции в Крынках, пишет 24 Канал.

Родные воинов, пропавших без вести в Крынках, приехали во Львов из разных уголков Украины, чтобы в очередной раз напомнить о них. Десятки людей, среди которых и дети, несмотря на дождливую погоду собрались в центре города с флагами и плакатами.

Мурашки по телу вызвала инсталляция, которую придумала общественная организация "Крынки. Путь домой". На стульях разместили фотополотна, на которых защитники изображены вместе со своими родными. Это щемящие фото, где все счастливы и улыбаются. Сейчас семьи наших воинов ежедневно находятся в ожидании хотя бы какой-то вести. Уже два года они живут в полной неизвестности и призывают не забывать тех, кто пропал без вести.

По официальным данным, за время обороны сила Крынки пропали без вести 788 украинских военнослужащих.

Акция в поддержку пропавших без вести в Крынках / Фото Кристины Кобак, 24 Канал

Что известно об операции в Крынках?