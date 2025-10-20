У жовтні 2023 року ЗСУ почали операцію зі створення плацдарму на лівому березі Дніпра – бої на цьому напрямку тривали до липня 2024 року. В основному бої точилися за Кринки – єдине село на лівобережжі Херсонщини, де силам оборони вдалося закріпитися. За час цієї операції сотні військових зникли безвісти.

Тепер їхні рідні організовують акції у різних містах, закликають громадськість і владу не забувати про те, що Кринки – це не просто назва населеного пункту, а всі ті наші захисники, які досі не повернулися додому. 18 жовтня така акція відбулася й у Львові. Її провели до другої річниці операції в Кринках, пише 24 Канал.

Важливо Які пільги доступні родинам зниклих безвісти військових

Рідні воїнів, які зникли безвісти в Кринках, приїхали до Львова з різних куточків України, щоб вкотре нагадати про них. Десятки людей, серед яких і діти, попри дощову погоду зібралися в центрі міста з прапорами й плакатами.

Мурахи по тілу викликала інсталяція, яку придумала громадська організація "Кринки. Шлях додому". На стільцях розмістили фотополотна, на яких захисники зображені разом зі своїми рідними. Це щемливі фото, де всі щасливі та усміхнені. Зараз сім'ї наших воїнів щодня перебувають в очікуванні хоча б якоїсь звістки. Уже два роки вони живуть в повній невідомості й закликають не забувати тих, хто зник безвісти.

За офіційними даними, за час оборони сила Кринки зникли безвісти 788 українських військовослужбовців.

Акція на підтримки зниклих безвісти в Кринках / Фото Христини Кобак, 24 Канал

Що відомо про операцію в Кринках?