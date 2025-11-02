"Не думаю, что он меня понял": Кучма вспомнил встречи с Путиным в 2000-х

Второй президент Украины Леонид Кучма вспомнил собственный опыт переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, глава Кремля – чрезвычайно опасный враг.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Кучмы для BBC.

Какими были разговоры с Путиным в 2000-х?

Леонид Кучма признался, что с самого начала он не имел представления о каком-то "идеальном" Путине, ведь сразу учитывал его прошлое в КГБ.

По словам второго президента Украины, именно таким, каким он его представлял, Путин в конце концов и оказался – человеком, который никогда не бывает искренним, но умеет привлечь к себе внимание и ведет разговор так, будто вербует собеседника.

Путин – чрезвычайно опасный враг. Недооценивать его означает вредить нам самим,

– подчеркнул Кучма.

Среди самых тяжелых переговоров с Путиным он вспомнил встречу в московском аэропорту зимой 2004 года, во время Оранжевой революции.

Тогда Путин почти час убеждал экс-президента жестко действовать против Майдана, но Кучма объяснил, что не может и не хочет этого делать.

Не думаю, что он меня понял. Тем более, что последним моим аргументом были слова: "Украина – не Россия",

– подытожил Леонид Кучма.

