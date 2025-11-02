"Не думаю, що він мене зрозумів": Кучма пригадав зустрічі з Путіним у 2000-х

Другий президент України Леонід Кучма пригадав власний досвід переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, очільник Кремля – надзвичайно небезпечний ворог.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Кучми для BBC.

Читайте також Ексглава МЗС назвав єдиний спосіб, як змусити Путіна припинити війну

Якими були розмови з Путіним у 2000-х?

Леонід Кучма зізнався, що від самого початку він не мав уявлення про якогось "ідеального" Путіна, адже одразу враховував його минуле в КДБ.

За словами другого президента України, саме таким, яким він його уявляв, Путін зрештою і виявився – людиною, яка ніколи не буває щирою, але вміє привернути до себе увагу та веде розмову так, ніби вербує співрозмовника.

Путін – надзвичайно небезпечний ворог. Недооцінювати його означає шкодити нам самим,

– підкреслив Кучма.

Серед найважчих переговорів з Путіним він згадав зустріч у московському аеропорту взимку 2004 року, під час Помаранчевої революції.

Тоді Путін майже годину переконував експрезидента жорстко діяти проти Майдану, але Кучма пояснив, що не може і не хоче цього робити.

Не думаю, що він мене зрозумів. Тим більше, що останнім моїм аргументом були слова: "Україна – не Росія",

– підсумував Леонід Кучма.

Путін знову вдається до маніпуляцій