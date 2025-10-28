7 лет назад вступил в сговор с дельцами, – ГБР раскрыло детали задержания экс-главы "Укрэнерго"

Во вторник, 28 октября, ГБР задержало экс-главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Его подозревают в мошенническом завладении средствами госпредприятия. Речь идет об особо крупных размерах.

ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему, из-за которой "Укрэнерго" потеряло десятки миллионов гривен. Об этом в эфире телемарафона сказала пресс-секретарь Бюро Татьяна Сапьян, передает 24 Канал.

Что известно о задержании Владимира Кудрицкого?

По словам чиновницы, сейчас идет этап выявления правонарушения, объявления подозрения и избрания меры пресечения. Далее будет происходить досудебное расследование.

Следствие выяснило, что незаконную схему организовал всем известный львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, который сейчас находится в СИЗО. Его ранее разоблачили на поставке некачественной одежды украинским военным на более чем один миллиард гривен.

Теперь оказалось, что Гринкевич причастен к еще одной сделке. Он договорился о фиктивных тендерах с бывшим руководством "Укрэнерго".

Еще в 2018 году злоумышленники провели на предприятии закупки на реконструкцию ограждений для подстанций в западной и южной энергосистемах.

Именно тогда тогдашний заместитель директора по инвестициям, который позже стал председателем правления "Укрэнерго", вступает в сговор с дельцами, и они заключают два договора на более 68 миллионов гривен, но работы не проводятся. "Укрэнерго" перечисляет более 13 миллионов гривен авансом. Эти деньги были сразу выведены на подставную фирму. Для прикрытия этой схемы фигуранты даже подделали документы при регистрации этой компании. Далее они пытались отмыть эти незаконно полученные средства.

Сапьян уточнила, что Игоря Гринкевича подозревают в организации мошенничества, подделке документов и отмывании денег. Кудрицкому объявили подозрение в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. За это грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании экс-чиновнику "Укрэнерго" меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о деле "Гринкевичей"?