В ГБР сообщили, что уже направили обвинительный акт в отношении львовского бизнесмена.

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Гринкевича будут судить за дело о взятке

Бизнесмен хотел "откупиться" от уголовной ответственности по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

В ГБР сообщили, что Гринкевич пытался дать взятку за содействие в возвращении изъятого имущества, а еще чтобы закрыть уголовное производство в отношении подконтрольных ему компаний – одних из крупнейших поставщиков Минобороны Украины.

Так, он назначил чиновнику ГБР встречу в ресторане, где передал сумку с наличными. После чего его сразу задержали сотрудники бюро.

Правоохранители в мае этого года уже завершили досудебное расследование. С того момента сторона защиты ознакомилась с материалами досудебного расследования.

Справка. Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 369 УК Украины – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Направлено в суд обвинительный акт, но это не означает, что завтра уже будет приговор. Начнут подготовительные заседания, за ними будет рассмотрение дела уже по существу, и завершится все окончательным решением суда, когда он выслушает обе стороны,

– добавила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Что касается другого уголовного производства о сделках в закупках, то досудебное расследование еще продолжается.