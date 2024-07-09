У ДБР повідомили, що вже направили обвинувальний акт щодо львівського бізнесмена.

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Гринкевича судитимуть за справу про хабар

Бізнесмен хотів "відкупитися" від кримінальної відповідальності за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

У ДБР повідомили, що Гринкевич намагався дати хабар за сприяння у поверненні вилученого майна, а ще щоб закрити кримінальне провадження відносно підконтрольних йому компаній – одних з найбільших постачальників Міноборони України.

Так, він призначив посадовцю ДБР зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою. Після чого його одразу затримали працівники бюро.

Правоохоронці у травні цього року вже завершили досудове розслідування. З того моменту сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами досудового розслідування.

Довідка. Чоловіка обвинувачують за ч. 3 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Направлено до суду обвинувальний акт, але це не означає, що завтра уже буде вирок. Розпочнуть підготовчі засідання, за ними буде розгляд справи вже по суті, і завершиться усе остаточним рішенням суду, коли він вислухає обидві сторони,

– додала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

Що стосується іншого кримінального провадження про оборудки в закупівлях, то досудове розслідування ще триває.