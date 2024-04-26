Згодом у справі про постачання для ЗСУ затримали й сина Ігоря Гринкевича Романа. У СІЗО Гринкевичу старшому оголосили нову підозру у шахрайстві. Майно родини арештували. ЗМІ писали, що суд скасував арешт майна, що належить ТОВ "ВТ Девелопмент". Після цього у судовому реєстрі опублікували близько 20 ухвал про арешти іншого майна.
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Яке майно Гринкевичів арештували
Журналісти проаналізували ухвали в судовому реєстрі, які прийняли ще у січні – лютому 2024 року, проте опублікували тільки зараз.
Там мовиться про 5 будинків, 7 квартир, 8 автомобілів преміумкласу, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс і декілька десятків нежитлових чи виробничих приміщень.
Видання встановило, що арештувати майно Ігоря та Світлани Гринкевичів:
- земельна ділянка площею 1,9914 гектара на території Литвинівської сільради у Київській області;
- земельна ділянка площею 1,7219 гектара у селі Зелів Львівської області;
- земельна ділянка площею 1 гектара у селі Гута Закарпатської області;
- земельна ділянка площею 0,1 гектара у селі Солонка Львівської області;
- земельна ділянка площею 0,0672 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.
- квартира площею 51,6 метра квадратних у Києві;
- квартира площею 123,6 метра квадратних у Києві;
- житловий будинок площею 67,85 метра квадратних у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;
- квартира площею 30,7 метра квадратних у Києві;
- квартира площею 127,7 метра квадратних у Львові;
- гаражний бокс площею 23,4 метра квадратних у Львові.
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Син Ігоря Гринкевича Роман Гринкевич є засновником та директором ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект":
- земельна ділянка площею 1,9914 гектара на території Литвинівської сільради у Київській області.
Колишня дівчина Романа Гринкевича Софія Морозюк:
- нежитлові приміщення площею 121,7 метра квадратних у Києві;
- автомобіль Porsche Cayenne 2015 року випуску;
- 85/100 частки квартири площею 71,5 метра квадратних у Києві;
- 3/20 частки квартири площею 82,2 метра квадратних у Києві;
- 1/3 частки квартири площею 48,2 метра квадратних у Харкові.
Теща Ігоря Гринкевича Ірина Федак:
- земельна ділянка площею 0,0128 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;
- земельна ділянка площею 0,0865 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;
- земельна ділянка площею 0,0954 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.
- земельна ділянка площею 2 гектари на території Литвинівської сільради у Київській області;
- квартира площею 127,7 гектара у Львові;
- квартира площею 85,2 гектара у Києві;
- квартира площею 30,7 гектара у Києві;
- садовий будинок площею 298,4 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.
Сестра дружини Ігоря Гринкевича Ірина Беньо:
- земельна ділянка площею 0,1 гектара в селищі міського типу Славське Львівської області;
- житловий будинок площею 157,5 метра квадратних в селищі міського типу Славсько і Львівської області.
На початку січня 2024 року Роман Гринкевич продав майно Олегу Єфімову.
В ухвалах суду є посилання на дані ДБР про те, що Єфімов є пов'язаною особою, яка отримувала дохід від "Будівельного Альянсу Монтажпроект". ДБР також встановило, що житловий будинок продали за понад 25 мільйона гривень і земельну ділянку за 5,6 мільйона гривень, хоча офіційний дохід покупця за останні 25 років становив лише 11 мільйонів гривень. Єфімов також був одним із засновників благодійного фонду HOPE.UA, але у січні серед засновників залишись хіба Гринкевичі.
- житловий будинок площею 289,1 метра квадратних в селищі міського типу Козин Київській області;
- земельна ділянка площею 0,0147 гектара в селищі міського типу Козин Київській області;
- земельна ділянка площею 0,0153 гектара в селищі міського типу Козин Київській області;
- земельна ділянка площею 0,1136 гектара в селищі міського типу Козин Київській області;
- земельна ділянка площею 0,1159 гектара в селищі міського типу Козин Київській області.
За даними ДБР, на Владислава Качанова також зробили фіктивну перереєстрацію майна Гринкевичів:
- квартира площею 186 метра квадратних у Львові.
Засновник та директор компанії "Трейд лайнс рітейл" Володимир Тимків:
- квартира площею 92,7 метра квадратних у Житомирі;
- автомобіль Mercedes-Benz S 350, 2015 року випуску.
Представник ТОВ "Трейд Лайнс Рітейл" Василь Ядуха:
- магазин площею 198,6 метра квадратних у Хмельницькому.
Директор "Будівельної компанії Сітіград" Віктор Кузьмінський:
- земельна ділянка площею 0,25 гектара у селі Новоселиця Житомирської області;
- земельна ділянка площею 0,12 гектара у селі Вишпіль у Житомирській області;
- садовий будинок площею 54,1 метра квадратних.
ТОВ "Будівельна компанія Сітіград":
- тягач DAF XF 105.460, 2012 року випуску;
- платформа тентована Schmitz S 3, 2011 року випуску.
ТОВ "Трейд лайнс рітейл":
- будівлі та споруди майнового комплексу площею 5668,9 метра квадратних у селі Муроване Львівської області;
- вантажівка Volvo FL 240, 2013 року випуску;
- вантажівка Mercedes-Benz Atego 1224L, 2011 року випуску;
- автомобіль Mercedes-Benz GLS 400 D, 2022 року випуску;
- автомобіль Renault Master, 2019 року випуску.
ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект":
- автомобіль Geely Emgrand 7, 2018 року випуску;
- автомобіль Renault Master, 2019 року випуску.
ТОВ "Веттепло":
- автомобіль BMW M760LI, 2022 року випуску;
- автомобіль BMW Alpina XB7, 2023 року випуску;
- автомобіль Mercedes-Benz EQS 580, 2022 року випуску.
ТОВ "Франескі" (засновниця Ірина Земницька):
- автомобіль Land Rover Range Rover, 2022 року випуску.
ТОВ "Вайлд стоун":
- незавершене будівництво, будівлі виробничого корпусу в Ужгороді;
- будівля, частина корпусу в Ужгороді;
- комплекс будівель та споруд у селі Вознесенка Запорізької області.
ПП "Катерина":
- комплекс дорожнього сервісу, готельний комплекс на трасі Київ – Чоп біля Львова;
- столярний цех площею 184,4 метра квадратних у селі Солонка і Львівської області;
- пилорама площею 223,9 метра квадратних у селі Солонка і Львівської області.
ПАТ "Кар'єроуправління":
- будівля відпочинкового комплексу площею 1206,8 метра квадратних у селі Зелів і Львівської області;
- будівля ремонтно-механічної майстерні площею 545 метра квадратних у селі Зелів і Львівської області;
- будівля трансформаторної підстанції площею 249,6 метра квадратних у селі Зелів і Львівської області;
- ще п’ять нежитлових будівель загальною площею 144 метрів квадратних у селі Зелів і Львівської області.
ТОВ "Перспектива "Місто буд":
- будівлі та споруди майнового комплексу площею 5668,9 метра квадратних у селі Муроване і Львівської області;
- автомобіль BMW X6, 2020 року випуску.
ТОВ "ВТ Девелопмент":
- будівля площею 3119,6 метра квадратних у Львові (арешт вже знятий);
- земельна ділянка площею 0,1538 гектара у Львові (арешт вже знятий);
- приміщення холодильника-розподілювача площею 1758,3 метра квадратних у Львові (арешт вже знятий).
Окрім цього, арештовані рахунки компаній "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект", "Будівельна компанія "Сітіград" та частки у статутних капіталах компаній "Трейд лайнс рітейл", "Будівельна компанія Сітіград", "Будівельний альянс Монтажпроект", "Лео маркетинг едженсі", "Охоронно-юридична компанія Кобра", "Рент Естейт", "Маоріс", "Кар'єроуправління", "Альянс імекс транс", "Львівський завод збірних контрукцій-1", "Ренесанс-стиль", "Катерина", "Електроагротехніка", "Візин Річ", "Львівський будівельний холдинг", "ВТ Девелопмент", "Вайлд стоун", "Бориславтепло", "АТ Західтепло", "Енерго девелопмент", "Веттепло", "МГ Будіндустрія".
До речі, Роману Гринкевичу 12 квітня продовжили запобіжний захід на 2 місяці та зменшили розмір застави до 393 мільйонів гривень.