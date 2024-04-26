Згодом у справі про постачання для ЗСУ затримали й сина Ігоря Гринкевича Романа. У СІЗО Гринкевичу старшому оголосили нову підозру у шахрайстві. Майно родини арештували. ЗМІ писали, що суд скасував арешт майна, що належить ТОВ "ВТ Девелопмент". Після цього у судовому реєстрі опублікували близько 20 ухвал про арешти іншого майна.

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Яке майно Гринкевичів арештували

Журналісти проаналізували ухвали в судовому реєстрі, які прийняли ще у січні – лютому 2024 року, проте опублікували тільки зараз.

Там мовиться про 5 будинків, 7 квартир, 8 автомобілів преміумкласу, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс і декілька десятків нежитлових чи виробничих приміщень.

Видання встановило, що арештувати майно Ігоря та Світлани Гринкевичів:

  • земельна ділянка площею 1,9914 гектара на території Литвинівської сільради у Київській області;
  • земельна ділянка площею 1,7219 гектара у селі Зелів Львівської області;
  • земельна ділянка площею 1 гектара у селі Гута Закарпатської області;
  • земельна ділянка площею 0,1 гектара у селі Солонка Львівської області;
  • земельна ділянка площею 0,0672 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.
  • квартира площею 51,6 метра квадратних у Києві;
  • квартира площею 123,6 метра квадратних у Києві;
  • житловий будинок площею 67,85 метра квадратних у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;
  • квартира площею 30,7 метра квадратних у Києві;
  • квартира площею 127,7 метра квадратних у Львові;
  • гаражний бокс площею 23,4 метра квадратних у Львові.

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Син Ігоря Гринкевича Роман Гринкевич є засновником та директором ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект":

  • земельна ділянка площею 1,9914 гектара на території Литвинівської сільради у Київській області.

Колишня дівчина Романа Гринкевича Софія Морозюк:

  • нежитлові приміщення площею 121,7 метра квадратних у Києві;
  • автомобіль Porsche Cayenne 2015 року випуску;
  • 85/100 частки квартири площею 71,5 метра квадратних у Києві;
  • 3/20 частки квартири площею 82,2 метра квадратних у Києві;
  • 1/3 частки квартири площею 48,2 метра квадратних у Харкові.

Теща Ігоря Гринкевича Ірина Федак:

  • земельна ділянка площею 0,0128 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;
  • земельна ділянка площею 0,0865 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;
  • земельна ділянка площею 0,0954 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.
  • земельна ділянка площею 2 гектари на території Литвинівської сільради у Київській області;
  • квартира площею 127,7 гектара у Львові;
  • квартира площею 85,2 гектара у Києві;
  • квартира площею 30,7 гектара у Києві;
  • садовий будинок площею 298,4 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.

Сестра дружини Ігоря Гринкевича Ірина Беньо:

  • земельна ділянка площею 0,1 гектара в селищі міського типу Славське Львівської області;
  • житловий будинок площею 157,5 метра квадратних в селищі міського типу Славсько і Львівської області.

На початку січня 2024 року Роман Гринкевич продав майно Олегу Єфімову.

В ухвалах суду є посилання на дані ДБР про те, що Єфімов є пов'язаною особою, яка отримувала дохід від "Будівельного Альянсу Монтажпроект". ДБР також встановило, що житловий будинок продали за понад 25 мільйона гривень і земельну ділянку за 5,6 мільйона гривень, хоча офіційний дохід покупця за останні 25 років становив лише 11 мільйонів гривень. Єфімов також був одним із засновників благодійного фонду HOPE.UA, але у січні серед засновників залишись хіба Гринкевичі.

  • житловий будинок площею 289,1 метра квадратних в селищі міського типу Козин Київській області;
  • земельна ділянка площею 0,0147 гектара в селищі міського типу Козин Київській області;
  • земельна ділянка площею 0,0153 гектара в селищі міського типу Козин Київській області;
  • земельна ділянка площею 0,1136 гектара в селищі міського типу Козин Київській області;
  • земельна ділянка площею 0,1159 гектара в селищі міського типу Козин Київській області.

За даними ДБР, на Владислава Качанова також зробили фіктивну перереєстрацію майна Гринкевичів:

  • квартира площею 186 метра квадратних у Львові.

Засновник та директор компанії "Трейд лайнс рітейл" Володимир Тимків:

  • квартира площею 92,7 метра квадратних у Житомирі;
  • автомобіль Mercedes-Benz S 350, 2015 року випуску.

Представник ТОВ "Трейд Лайнс Рітейл" Василь Ядуха:

  • магазин площею 198,6 метра квадратних у Хмельницькому.

Директор "Будівельної компанії Сітіград" Віктор Кузьмінський:

  • земельна ділянка площею 0,25 гектара у селі Новоселиця Житомирської області;
  • земельна ділянка площею 0,12 гектара у селі Вишпіль у Житомирській області;
  • садовий будинок площею 54,1 метра квадратних.

ТОВ "Будівельна компанія Сітіград":

  • тягач DAF XF 105.460, 2012 року випуску;
  • платформа тентована Schmitz S 3, 2011 року випуску.

ТОВ "Трейд лайнс рітейл":

  • будівлі та споруди майнового комплексу площею 5668,9 метра квадратних у селі Муроване Львівської області;
  • вантажівка Volvo FL 240, 2013 року випуску;
  • вантажівка Mercedes-Benz Atego 1224L, 2011 року випуску;
  • автомобіль Mercedes-Benz GLS 400 D, 2022 року випуску;
  • автомобіль Renault Master, 2019 року випуску.

ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект":

  • автомобіль Geely Emgrand 7, 2018 року випуску;
  • автомобіль Renault Master, 2019 року випуску.

ТОВ "Веттепло":

  • автомобіль BMW M760LI, 2022 року випуску;
  • автомобіль BMW Alpina XB7, 2023 року випуску;
  • автомобіль Mercedes-Benz EQS 580, 2022 року випуску.

ТОВ "Франескі" (засновниця Ірина Земницька):

  • автомобіль Land Rover Range Rover, 2022 року випуску.

ТОВ "Вайлд стоун":

  • незавершене будівництво, будівлі виробничого корпусу в Ужгороді;
  • будівля, частина корпусу в Ужгороді;
  • комплекс будівель та споруд у селі Вознесенка Запорізької області.

ПП "Катерина":

  • комплекс дорожнього сервісу, готельний комплекс на трасі Київ – Чоп біля Львова;
  • столярний цех площею 184,4 метра квадратних у селі Солонка і Львівської області;
  • пилорама площею 223,9 метра квадратних у селі Солонка і Львівської області.

ПАТ "Кар'єроуправління":

  • будівля відпочинкового комплексу площею 1206,8 метра квадратних у селі Зелів і Львівської області;
  • будівля ремонтно-механічної майстерні площею 545 метра квадратних у селі Зелів і Львівської області;
  • будівля трансформаторної підстанції площею 249,6 метра квадратних у селі Зелів і Львівської області;
  • ще п’ять нежитлових будівель загальною площею 144 метрів квадратних у селі Зелів і Львівської області.

ТОВ "Перспектива "Місто буд":

  • будівлі та споруди майнового комплексу площею 5668,9 метра квадратних у селі Муроване і Львівської області;
  • автомобіль BMW X6, 2020 року випуску.

ТОВ "ВТ Девелопмент":

  • будівля площею 3119,6 метра квадратних у Львові (арешт вже знятий);
  • земельна ділянка площею 0,1538 гектара у Львові (арешт вже знятий);
  • приміщення холодильника-розподілювача площею 1758,3 метра квадратних у Львові (арешт вже знятий).

Окрім цього, арештовані рахунки компаній "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект", "Будівельна компанія "Сітіград" та частки у статутних капіталах компаній "Трейд лайнс рітейл", "Будівельна компанія Сітіград", "Будівельний альянс Монтажпроект", "Лео маркетинг едженсі", "Охоронно-юридична компанія Кобра", "Рент Естейт", "Маоріс", "Кар'єроуправління", "Альянс імекс транс", "Львівський завод збірних контрукцій-1", "Ренесанс-стиль", "Катерина", "Електроагротехніка", "Візин Річ", "Львівський будівельний холдинг", "ВТ Девелопмент", "Вайлд стоун", "Бориславтепло", "АТ Західтепло", "Енерго девелопмент", "Веттепло", "МГ Будіндустрія".

До речі, Роману Гринкевичу 12 квітня продовжили запобіжний захід на 2 місяці та зменшили розмір застави до 393 мільйонів гривень.