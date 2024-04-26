Згодом у справі про постачання для ЗСУ затримали й сина Ігоря Гринкевича Романа. У СІЗО Гринкевичу старшому оголосили нову підозру у шахрайстві. Майно родини арештували. ЗМІ писали, що суд скасував арешт майна, що належить ТОВ "ВТ Девелопмент". Після цього у судовому реєстрі опублікували близько 20 ухвал про арешти іншого майна.

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Яке майно Гринкевичів арештували

Журналісти проаналізували ухвали в судовому реєстрі, які прийняли ще у січні – лютому 2024 року, проте опублікували тільки зараз.

Там мовиться про 5 будинків, 7 квартир, 8 автомобілів преміумкласу, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс і декілька десятків нежитлових чи виробничих приміщень.

Видання встановило, що арештувати майно Ігоря та Світлани Гринкевичів:

земельна ділянка площею 1,9914 гектара на території Литвинівської сільради у Київській області;

земельна ділянка площею 1,7219 гектара у селі Зелів Львівської області;

земельна ділянка площею 1 гектара у селі Гута Закарпатської області;

земельна ділянка площею 0,1 гектара у селі Солонка Львівської області;

земельна ділянка площею 0,0672 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.

квартира площею 51,6 метра квадратних у Києві;

квартира площею 123,6 метра квадратних у Києві;

житловий будинок площею 67,85 метра квадратних у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;

квартира площею 30,7 метра квадратних у Києві;

квартира площею 127,7 метра квадратних у Львові;

гаражний бокс площею 23,4 метра квадратних у Львові.

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Син Ігоря Гринкевича Роман Гринкевич є засновником та директором ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект":

земельна ділянка площею 1,9914 гектара на території Литвинівської сільради у Київській області.

Колишня дівчина Романа Гринкевича Софія Морозюк:

нежитлові приміщення площею 121,7 метра квадратних у Києві;

автомобіль Porsche Cayenne 2015 року випуску;

85/100 частки квартири площею 71,5 метра квадратних у Києві;

3/20 частки квартири площею 82,2 метра квадратних у Києві;

1/3 частки квартири площею 48,2 метра квадратних у Харкові.

Теща Ігоря Гринкевича Ірина Федак:

земельна ділянка площею 0,0128 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;

земельна ділянка площею 0,0865 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;

земельна ділянка площею 0,0954 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.

земельна ділянка площею 2 гектари на території Литвинівської сільради у Київській області;

квартира площею 127,7 гектара у Львові;

квартира площею 85,2 гектара у Києві;

квартира площею 30,7 гектара у Києві;

садовий будинок площею 298,4 гектара у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.

Сестра дружини Ігоря Гринкевича Ірина Беньо:

земельна ділянка площею 0,1 гектара в селищі міського типу Славське Львівської області;

житловий будинок площею 157,5 метра квадратних в селищі міського типу Славсько і Львівської області.

На початку січня 2024 року Роман Гринкевич продав майно Олегу Єфімову.

В ухвалах суду є посилання на дані ДБР про те, що Єфімов є пов'язаною особою, яка отримувала дохід від "Будівельного Альянсу Монтажпроект". ДБР також встановило, що житловий будинок продали за понад 25 мільйона гривень і земельну ділянку за 5,6 мільйона гривень, хоча офіційний дохід покупця за останні 25 років становив лише 11 мільйонів гривень. Єфімов також був одним із засновників благодійного фонду HOPE.UA, але у січні серед засновників залишись хіба Гринкевичі.

житловий будинок площею 289,1 метра квадратних в селищі міського типу Козин Київській області;

земельна ділянка площею 0,0147 гектара в селищі міського типу Козин Київській області;

земельна ділянка площею 0,0153 гектара в селищі міського типу Козин Київській області;

земельна ділянка площею 0,1136 гектара в селищі міського типу Козин Київській області;

земельна ділянка площею 0,1159 гектара в селищі міського типу Козин Київській області.

За даними ДБР, на Владислава Качанова також зробили фіктивну перереєстрацію майна Гринкевичів:

квартира площею 186 метра квадратних у Львові.

Засновник та директор компанії "Трейд лайнс рітейл" Володимир Тимків:

квартира площею 92,7 метра квадратних у Житомирі;

автомобіль Mercedes-Benz S 350, 2015 року випуску.

Представник ТОВ "Трейд Лайнс Рітейл" Василь Ядуха:

магазин площею 198,6 метра квадратних у Хмельницькому.

Директор "Будівельної компанії Сітіград" Віктор Кузьмінський:

земельна ділянка площею 0,25 гектара у селі Новоселиця Житомирської області;

земельна ділянка площею 0,12 гектара у селі Вишпіль у Житомирській області;

садовий будинок площею 54,1 метра квадратних.

ТОВ "Будівельна компанія Сітіград":

тягач DAF XF 105.460, 2012 року випуску;

платформа тентована Schmitz S 3, 2011 року випуску.

ТОВ "Трейд лайнс рітейл":

будівлі та споруди майнового комплексу площею 5668,9 метра квадратних у селі Муроване Львівської області;

вантажівка Volvo FL 240, 2013 року випуску;

вантажівка Mercedes-Benz Atego 1224L, 2011 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz GLS 400 D, 2022 року випуску;

автомобіль Renault Master, 2019 року випуску.

ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект":

автомобіль Geely Emgrand 7, 2018 року випуску;

автомобіль Renault Master, 2019 року випуску.

ТОВ "Веттепло":

автомобіль BMW M760LI, 2022 року випуску;

автомобіль BMW Alpina XB7, 2023 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz EQS 580, 2022 року випуску.

ТОВ "Франескі" (засновниця Ірина Земницька):

автомобіль Land Rover Range Rover, 2022 року випуску.

ТОВ "Вайлд стоун":

незавершене будівництво, будівлі виробничого корпусу в Ужгороді;

будівля, частина корпусу в Ужгороді;

комплекс будівель та споруд у селі Вознесенка Запорізької області.

ПП "Катерина":

комплекс дорожнього сервісу, готельний комплекс на трасі Київ – Чоп біля Львова;

столярний цех площею 184,4 метра квадратних у селі Солонка і Львівської області;

пилорама площею 223,9 метра квадратних у селі Солонка і Львівської області.

ПАТ "Кар'єроуправління":

будівля відпочинкового комплексу площею 1206,8 метра квадратних у селі Зелів і Львівської області;

будівля ремонтно-механічної майстерні площею 545 метра квадратних у селі Зелів і Львівської області;

будівля трансформаторної підстанції площею 249,6 метра квадратних у селі Зелів і Львівської області;

ще п’ять нежитлових будівель загальною площею 144 метрів квадратних у селі Зелів і Львівської області.

ТОВ "Перспектива "Місто буд":

будівлі та споруди майнового комплексу площею 5668,9 метра квадратних у селі Муроване і Львівської області;

автомобіль BMW X6, 2020 року випуску.

ТОВ "ВТ Девелопмент":

будівля площею 3119,6 метра квадратних у Львові (арешт вже знятий);

земельна ділянка площею 0,1538 гектара у Львові (арешт вже знятий);

приміщення холодильника-розподілювача площею 1758,3 метра квадратних у Львові (арешт вже знятий).

Окрім цього, арештовані рахунки компаній "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект", "Будівельна компанія "Сітіград" та частки у статутних капіталах компаній "Трейд лайнс рітейл", "Будівельна компанія Сітіград", "Будівельний альянс Монтажпроект", "Лео маркетинг едженсі", "Охоронно-юридична компанія Кобра", "Рент Естейт", "Маоріс", "Кар'єроуправління", "Альянс імекс транс", "Львівський завод збірних контрукцій-1", "Ренесанс-стиль", "Катерина", "Електроагротехніка", "Візин Річ", "Львівський будівельний холдинг", "ВТ Девелопмент", "Вайлд стоун", "Бориславтепло", "АТ Західтепло", "Енерго девелопмент", "Веттепло", "МГ Будіндустрія".

Зверніть увагу! Державне бюро розслідувань повідомляло, що компанії Гринкевича виграли відразу 23 тендери Міноборони на постачання одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Врешті вони не виконали повністю 6 контрактів, 8 – з запізненням від 3 до 5 місяців, ще за 7 – доставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, проте отримали гроші за все. Сума збитків державі може сягати понад 1 мільярд гривень.

До речі, Роману Гринкевичу 12 квітня продовжили запобіжний захід на 2 місяці та зменшили розмір застави до 393 мільйонів гривень.