Впоследствии по делу о поставках для ВСУ задержали и сына Игоря Гринкевича Романа. В СИЗО Гринкевичу старшему объявили новое подозрение в мошенничестве. Имущество семьи арестовали. СМИ писали, что суд отменил арест имущества, принадлежащего ООО "ВТ Девелопмент". После этого в судебном реестре опубликовали около 20 постановлений об арестах другого имущества.
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Какое имущество Гринкевичей арестовали
Журналисты проанализировали постановления в судебном реестре, которые приняли еще в январе – феврале 2024 года, однако опубликовали только сейчас.
Там говорится о 5 домах, 7 квартирах, 8 автомобилях премиум-класса, 18 земельных участках, мотеле, комплексе для отдыха и нескольких десятках нежилых или производственных помещений.
Издание установило арестовать имущество Игоря и Светланы Гринкевич:
- земельный участок площадью 1,9914 гектара на территории Литвиновского сельсовета в Киевской области;
- земельный участок площадью 1,7219 гектара в селе Зелив Львовской области;
- земельный участок площадью 1 гектара в селе Гута Закарпатской области;
- земельный участок площадью 0,1 гектара в селе Солонка Львовской области;
- земельный участок площадью 0,0672 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове.
- квартира площадью 51,6 метра квадратных в Киеве;
- квартира площадью 123,6 метра квадратных в Киеве;
- жилой дом площадью 67,85 метра квадратных в потребительском обществе "Подснежник" во Львове;
- квартира площадью 30,7 метра квадратных в Киеве;
- квартира площадью 127,7 метра квадратных во Львове;
- гаражный бокс площадью 23,4 метра квадратных во Львове.
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Сын Игоря Гринкевича Роман Гринкевич является учредителем и директором ООО "Строительный Альянс Монтажпроект":
- земельный участок площадью 1,9914 гектара на территории Литвиновского сельсовета в Киевской области.
Бывшая девушка Романа Гринкевича София Морозюк:
- нежилые помещения площадью 121,7 метра квадратных в Киеве;
- автомобиль Porsche Cayenne 2015 года выпуска;
- 85/100 доли квартиры площадью 71,5 метра квадратных в Киеве;
- 3/20 доли квартиры площадью 82,2 метра квадратных в Киеве;
- 1/3 доли квартиры площадью 48,2 метра квадратных в Харькове.
Теща Игоря Гринкевича Ирина Федак:
- земельный участок площадью 0,0128 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове;
- земельный участок площадью 0,0865 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове;
- земельный участок площадью 0,0954 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове.
- земельный участок площадью 2 гектара на территории Литвиновского сельсовета в Киевской области;
- квартира площадью 127,7 гектара во Львове;
- квартира площадью 85,2 гектара в Киеве;
- квартира площадью 30,7 гектара в Киеве;
- садовый дом площадью 298,4 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове.
Сестра жены Игоря Гринкевича Ирина Беньо:
- земельный участок площадью 0,1 гектара в поселке городского типа Славское Львовской области;
- жилой дом площадью 157,5 метра квадратных в поселке городского типа Славское и Львовской области.
В начале января 2024 года Роман Гринкевич продал имущество Олегу Ефимову.
В постановлениях суда есть ссылки на данные ГБР о том, что Ефимов является связанным лицом, которое получало доход от "Строительного Альянса Монтажпроект". ГБР также установило, что жилой дом был продан за более 25 миллиона гривен и земельный участок за 5,6 миллиона гривен, хотя официальный доход покупателя за последние 25 лет составлял лишь 11 миллионов гривен. Ефимов также был одним из основателей благотворительного фонда HOPE.UA, но в январе среди учредителей остались разве Гринкевичи.
- жилой дом площадью 289,1 метра квадратных в поселке городского типа Козин Киевской области;
- земельный участок площадью 0,0147 гектара в поселке городского типа Козин Киевской области;
- земельный участок площадью 0,0153 гектара в поселке городского типа Козин Киевской области;
- земельный участок площадью 0,1136 гектара в поселке городского типа Козин Киевской области;
- земельный участок площадью 0,1159 гектара в поселке городского типа Козин Киевской области.
По данным ГБР, на Владислава Качанова также сделали фиктивную перерегистрацию имущества Гринкевичей:
- квартира площадью 186 квадратных метров во Львове.
Основатель и директор компании "Трейд лайнс ритейл" Владимир Тымкив:
- квартира площадью 92,7 метра квадратных в Житомире;
- автомобиль Mercedes-Benz S 350, 2015 года выпуска.
Представитель ООО "Трейд Лайнс Ритейл" Василий Ядуха:
- магазин площадью 198,6 метра квадратных в Хмельницком.
Директор "Строительной компании Ситиград" Виктор Кузьминский:
- земельный участок площадью 0,25 гектара в селе Новоселица Житомирской области;
- земельный участок площадью 0,12 гектара в селе Вышполь в Житомирской области;
- садовый дом площадью 54,1 метра квадратных.
ООО "Строительная компания Ситиград":
- тягач DAF XF 105.460, 2012 года выпуска;
- платформа тентованная Schmitz S 3, 2011 года выпуска.
ООО "Трейд лайнс ритейл":
- здания и сооружения имущественного комплекса площадью 5668,9 метра квадратных в селе Мурованое Львовской области;
- грузовик Volvo FL 240, 2013 года выпуска;
- грузовик Mercedes-Benz Atego 1224L, 2011 года выпуска;
- автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 D, 2022 года выпуска;
- автомобиль Renault Master, 2019 года выпуска.
ООО "Строительный Альянс Монтажпроект":
- автомобиль Geely Emgrand 7, 2018 года выпуска;
- автомобиль Renault Master, 2019 года выпуска.
ООО "Веттепло":
- автомобиль BMW M760LI, 2022 года выпуска;
- автомобиль BMW Alpina XB7, 2023 года выпуска;
- автомобиль Mercedes-Benz EQS 580, 2022 года выпуска.
ООО "Франески" (основательница Ирина Земницкая):
- автомобиль Land Rover Range Rover, 2022 года выпуска.
ООО "Вайлд стоун":
- незавершенное строительство, здания производственного корпуса в Ужгороде;
- здание, часть корпуса в Ужгороде;
- комплекс зданий и сооружений в селе Вознесенка Запорожской области.
ЧП "Катерина":
- комплекс дорожного сервиса, гостиничный комплекс на трассе Киев – Чоп возле Львова;
- столярный цех площадью 184,4 метра квадратных в селе Солонка и Львовской области;
- пилорама площадью 223,9 метра квадратных в селе Солонка и Львовской области.
ПАО "Карь'єроуправління":
- здание комплекса отдыха площадью 1206,8 метра квадратных в селе Зелив и Львовской области;
- здание ремонтно-механической мастерской площадью 545 метра квадратных в селе Зелив и Львовской области;
- здание трансформаторной подстанции площадью 249,6 метра квадратных в селе Зелив и Львовской области;
- еще пять нежилых зданий общей площадью 144 квадратных метров в селе Зелив и Львовской области.
ООО "Перспектива "Город строй":
- здания и сооружения имущественного комплекса площадью 5668,9 метра квадратных в селе Мурованое и Львовской области;
- автомобиль BMW X6, 2020 года выпуска.
ООО "ВТ Девелопмент":
- здание площадью 3119,6 метра квадратных во Львове (арест уже снят);
- земельный участок площадью 0,1538 гектара во Львове (арест уже снят);
- помещение холодильника-распределителя площадью 1758,3 метра квадратных во Львове (арест уже снят).
Кроме этого, арестованы счета компаний "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект", "Строительная компания "Ситиград" и доли в уставных капиталах компаний "Трейд лайнс ритейл", "Строительная компания Ситиград", "Строительный альянс Монтажпроект", "Лео маркетинг эдженси", "Охранно-юридическая компания Кобра", "Рент Эстейт", "Маорис", "Карьероуправление", "Альянс Имекс транс", "Львовский завод сборных контрукций-1", "Ренессанс-стиль", "Екатерина", "Электроагротехника", "Визин Рич", "Львовский строительный холдинг", "ВТ Девелопмент", "Вайлд стоун", "Бориславтепло", "АО Захидтепло", "Энерго девелопмент", "Веттепло", "МГ Стройиндустрия".
Кстати, Роману Гринкевичу 12 апреля продлили меру пресечения на 2 месяца и уменьшили размер залога до 393 миллионов гривен.