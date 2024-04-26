Впоследствии по делу о поставках для ВСУ задержали и сына Игоря Гринкевича Романа. В СИЗО Гринкевичу старшему объявили новое подозрение в мошенничестве. Имущество семьи арестовали. СМИ писали, что суд отменил арест имущества, принадлежащего ООО "ВТ Девелопмент". После этого в судебном реестре опубликовали около 20 постановлений об арестах другого имущества.

Смотрите также "Нет доказательств": суд отменил арест части имущества, которое фигурирует в деле Гринкевичей

Какое имущество Гринкевичей арестовали

Журналисты проанализировали постановления в судебном реестре, которые приняли еще в январе – феврале 2024 года, однако опубликовали только сейчас.

Там говорится о 5 домах, 7 квартирах, 8 автомобилях премиум-класса, 18 земельных участках, мотеле, комплексе для отдыха и нескольких десятках нежилых или производственных помещений.

Издание установило арестовать имущество Игоря и Светланы Гринкевич:

  • земельный участок площадью 1,9914 гектара на территории Литвиновского сельсовета в Киевской области;
  • земельный участок площадью 1,7219 гектара в селе Зелив Львовской области;
  • земельный участок площадью 1 гектара в селе Гута Закарпатской области;
  • земельный участок площадью 0,1 гектара в селе Солонка Львовской области;
  • земельный участок площадью 0,0672 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове.
  • квартира площадью 51,6 метра квадратных в Киеве;
  • квартира площадью 123,6 метра квадратных в Киеве;
  • жилой дом площадью 67,85 метра квадратных в потребительском обществе "Подснежник" во Львове;
  • квартира площадью 30,7 метра квадратных в Киеве;
  • квартира площадью 127,7 метра квадратных во Львове;
  • гаражный бокс площадью 23,4 метра квадратных во Львове.

Смотрите также "Убрали статью о хищении": ГБР ответило, меняли ли квалификацию по делу Гринкевичей

Сын Игоря Гринкевича Роман Гринкевич является учредителем и директором ООО "Строительный Альянс Монтажпроект":

  • земельный участок площадью 1,9914 гектара на территории Литвиновского сельсовета в Киевской области.

Бывшая девушка Романа Гринкевича София Морозюк:

  • нежилые помещения площадью 121,7 метра квадратных в Киеве;
  • автомобиль Porsche Cayenne 2015 года выпуска;
  • 85/100 доли квартиры площадью 71,5 метра квадратных в Киеве;
  • 3/20 доли квартиры площадью 82,2 метра квадратных в Киеве;
  • 1/3 доли квартиры площадью 48,2 метра квадратных в Харькове.

Теща Игоря Гринкевича Ирина Федак:

  • земельный участок площадью 0,0128 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове;
  • земельный участок площадью 0,0865 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове;
  • земельный участок площадью 0,0954 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове.
  • земельный участок площадью 2 гектара на территории Литвиновского сельсовета в Киевской области;
  • квартира площадью 127,7 гектара во Львове;
  • квартира площадью 85,2 гектара в Киеве;
  • квартира площадью 30,7 гектара в Киеве;
  • садовый дом площадью 298,4 гектара в потребительском обществе "Подснежник" во Львове.

Сестра жены Игоря Гринкевича Ирина Беньо:

  • земельный участок площадью 0,1 гектара в поселке городского типа Славское Львовской области;
  • жилой дом площадью 157,5 метра квадратных в поселке городского типа Славское и Львовской области.

В начале января 2024 года Роман Гринкевич продал имущество Олегу Ефимову.

В постановлениях суда есть ссылки на данные ГБР о том, что Ефимов является связанным лицом, которое получало доход от "Строительного Альянса Монтажпроект". ГБР также установило, что жилой дом был продан за более 25 миллиона гривен и земельный участок за 5,6 миллиона гривен, хотя официальный доход покупателя за последние 25 лет составлял лишь 11 миллионов гривен. Ефимов также был одним из основателей благотворительного фонда HOPE.UA, но в январе среди учредителей остались разве Гринкевичи.

  • жилой дом площадью 289,1 метра квадратных в поселке городского типа Козин Киевской области;
  • земельный участок площадью 0,0147 гектара в поселке городского типа Козин Киевской области;
  • земельный участок площадью 0,0153 гектара в поселке городского типа Козин Киевской области;
  • земельный участок площадью 0,1136 гектара в поселке городского типа Козин Киевской области;
  • земельный участок площадью 0,1159 гектара в поселке городского типа Козин Киевской области.

По данным ГБР, на Владислава Качанова также сделали фиктивную перерегистрацию имущества Гринкевичей:

  • квартира площадью 186 квадратных метров во Львове.

Основатель и директор компании "Трейд лайнс ритейл" Владимир Тымкив:

  • квартира площадью 92,7 метра квадратных в Житомире;
  • автомобиль Mercedes-Benz S 350, 2015 года выпуска.

Представитель ООО "Трейд Лайнс Ритейл" Василий Ядуха:

  • магазин площадью 198,6 метра квадратных в Хмельницком.

Директор "Строительной компании Ситиград" Виктор Кузьминский:

  • земельный участок площадью 0,25 гектара в селе Новоселица Житомирской области;
  • земельный участок площадью 0,12 гектара в селе Вышполь в Житомирской области;
  • садовый дом площадью 54,1 метра квадратных.

ООО "Строительная компания Ситиград":

  • тягач DAF XF 105.460, 2012 года выпуска;
  • платформа тентованная Schmitz S 3, 2011 года выпуска.

ООО "Трейд лайнс ритейл":

  • здания и сооружения имущественного комплекса площадью 5668,9 метра квадратных в селе Мурованое Львовской области;
  • грузовик Volvo FL 240, 2013 года выпуска;
  • грузовик Mercedes-Benz Atego 1224L, 2011 года выпуска;
  • автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 D, 2022 года выпуска;
  • автомобиль Renault Master, 2019 года выпуска.

ООО "Строительный Альянс Монтажпроект":

  • автомобиль Geely Emgrand 7, 2018 года выпуска;
  • автомобиль Renault Master, 2019 года выпуска.

ООО "Веттепло":

  • автомобиль BMW M760LI, 2022 года выпуска;
  • автомобиль BMW Alpina XB7, 2023 года выпуска;
  • автомобиль Mercedes-Benz EQS 580, 2022 года выпуска.

ООО "Франески" (основательница Ирина Земницкая):

  • автомобиль Land Rover Range Rover, 2022 года выпуска.

ООО "Вайлд стоун":

  • незавершенное строительство, здания производственного корпуса в Ужгороде;
  • здание, часть корпуса в Ужгороде;
  • комплекс зданий и сооружений в селе Вознесенка Запорожской области.

ЧП "Катерина":

  • комплекс дорожного сервиса, гостиничный комплекс на трассе Киев – Чоп возле Львова;
  • столярный цех площадью 184,4 метра квадратных в селе Солонка и Львовской области;
  • пилорама площадью 223,9 метра квадратных в селе Солонка и Львовской области.

ПАО "Карь'єроуправління":

  • здание комплекса отдыха площадью 1206,8 метра квадратных в селе Зелив и Львовской области;
  • здание ремонтно-механической мастерской площадью 545 метра квадратных в селе Зелив и Львовской области;
  • здание трансформаторной подстанции площадью 249,6 метра квадратных в селе Зелив и Львовской области;
  • еще пять нежилых зданий общей площадью 144 квадратных метров в селе Зелив и Львовской области.

ООО "Перспектива "Город строй":

  • здания и сооружения имущественного комплекса площадью 5668,9 метра квадратных в селе Мурованое и Львовской области;
  • автомобиль BMW X6, 2020 года выпуска.

ООО "ВТ Девелопмент":

  • здание площадью 3119,6 метра квадратных во Львове (арест уже снят);
  • земельный участок площадью 0,1538 гектара во Львове (арест уже снят);
  • помещение холодильника-распределителя площадью 1758,3 метра квадратных во Львове (арест уже снят).

Кроме этого, арестованы счета компаний "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект", "Строительная компания "Ситиград" и доли в уставных капиталах компаний "Трейд лайнс ритейл", "Строительная компания Ситиград", "Строительный альянс Монтажпроект", "Лео маркетинг эдженси", "Охранно-юридическая компания Кобра", "Рент Эстейт", "Маорис", "Карьероуправление", "Альянс Имекс транс", "Львовский завод сборных контрукций-1", "Ренессанс-стиль", "Екатерина", "Электроагротехника", "Визин Рич", "Львовский строительный холдинг", "ВТ Девелопмент", "Вайлд стоун", "Бориславтепло", "АО Захидтепло", "Энерго девелопмент", "Веттепло", "МГ Стройиндустрия".

Кстати, Роману Гринкевичу 12 апреля продлили меру пресечения на 2 месяца и уменьшили размер залога до 393 миллионов гривен.