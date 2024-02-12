Так, в Бюро четко ответили, меняли ли квалификацию по делу Гринкевичей. Об этом информирует 24 Канал.

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Квалифицировано как мошенничество

В ГБР отметили, что квалификация преступлений, совершенных участниками преступной организации под руководством Гринкевича, с момента сообщения о подозрении не менялась.

Также напомнили, что в середине января 2024 года пяти лицам сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией.

Преступные действия были квалифицированы как мошенничество, ведь они организовались с целью завладения чужим имуществом (средствами) через заключение рядом подконтрольных контрагентов с Министерством обороны договоров по закупке товаров, в частности одежды для военных,

– объяснили в ГБР.

Добавили, что была поставлена продукция ненадлежащего качества, которая не могла использоваться по назначению, что по квалификации является обманом и злоупотреблением доверием.

Кстати, уже наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства львовского бизнесмена Гринкевича, членов его семьи – жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Кроме того, инициирован вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество невесты Гринкевича-младшего и еще одного соучастника.

Просим средства массовой информации не вводить в заблуждение общество относительно хода следствия, а в случае возникновения вопросов обращаться за разъяснениями в Бюро и не делать поспешных выводов,

– призвали в ГБР.

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