Во время расследования журналисты выяснили, что Гринкевичи самовольно захватили 26 соток зеленой зоны и там построили роскошную виллу на 600 квадратных метров.

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Гринкевичи "прихватили" государственные земли

Во Львовском городском совете подтвердили, что семья никаких разрешений на строительство дома, а также аренду земли не имела.

Бассейн там, где должны были бы быть сады. Особняк, что своим двором залез на земли природно-заповедного фонда. Захват двух коммунальных участков. И самовольная дорога через лес. И, конечно, без всякого разрешения. Ну от структур ЛГС (Львовского городского совета – 24 Канал) точно. Так семья Гринкевичей расстраивалась во Львове,

– прокомментировал ситуацию заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.

По словам Зубача, большая часть самовольно захваченной земли относится к природно-заповедному фонду, где запрещено любое строительство. Впрочем, Гринкевичи вполне пренебрегли законом и не только возвели там имение, но вырубили деревья, чтобы поставить ограждение и проложить дорогу.

Напомним, что за самозахват земли предусмотрена уголовная ответственность и наказание до трех лет лишения свободы.

Незаконные владения Гринкевичей во Львове / Фото Любомир Зубач

Гринкевичи под стражей: что известно