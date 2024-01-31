Во время расследования журналисты выяснили, что Гринкевичи самовольно захватили 26 соток зеленой зоны и там построили роскошную виллу на 600 квадратных метров.
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Гринкевичи "прихватили" государственные земли
Во Львовском городском совете подтвердили, что семья никаких разрешений на строительство дома, а также аренду земли не имела.
Бассейн там, где должны были бы быть сады. Особняк, что своим двором залез на земли природно-заповедного фонда. Захват двух коммунальных участков. И самовольная дорога через лес. И, конечно, без всякого разрешения. Ну от структур ЛГС (Львовского городского совета – 24 Канал) точно. Так семья Гринкевичей расстраивалась во Львове,
– прокомментировал ситуацию заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.
По словам Зубача, большая часть самовольно захваченной земли относится к природно-заповедному фонду, где запрещено любое строительство. Впрочем, Гринкевичи вполне пренебрегли законом и не только возвели там имение, но вырубили деревья, чтобы поставить ограждение и проложить дорогу.
Напомним, что за самозахват земли предусмотрена уголовная ответственность и наказание до трех лет лишения свободы.
Незаконные владения Гринкевичей во Львове / Фото Любомир Зубач
Гринкевичи под стражей: что известно
- В конце года стало известно, что Государственное бюро расследования открыло дело о хищении денег, предназначенных для ВСУ.
- 17 января сообщение о подозрении в махинациях на закупках одежды и белья для армии получила семья Гринкевичей, в частности ее председатель – львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, крупнейший поставщик Минобороны, и его сын Роман. Главные фигуранты дела находятся в СИЗО. Они могут выйти из-под стражи под миллионные залоги.
- Напомним, что Роман Гринкевич после объявления подозрения исчез. ГБР подавало его в розыск. Мужчину нашли через 5 дней в Одессе, где он готовился к побегу за границу.