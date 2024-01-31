Під час розслідування журналісти з'ясували, що Гринкевичі самовільно захопили 26 соток зеленої зони і там збудували розкішну віллу на 600 квадратних метрів.

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Гринкевичі "прихопили" державні землі

У Львівській міській раді підтвердили, що родина жодних дозволів на будівництво будинку, а також оренду землі не мала.

Басейн там, де мали би бути сади. Особняк, що своїм подвір’ям заліз на землі природо-заповідного фонду. Захоплення двох комунальних ділянок. Та самовільна дорога через ліс. І, звичайно, без жодного дозволу. Ну від структур ЛМР (Львівської міської ради – 24 Канал) точно. Так родина Гринкевичів розбудовувалася у Львові,

– прокоментував ситуацію заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

За словами Зубача, більша частина самовільно захопленої землі належить до природно-заповідного фонду, де заборонено будь-яке будівництво. Втім, Гринкевичі цілком знехтували законом і не лише звели там маєток, але повирубували дерева, аби поставити огорожу та прокласти дорогу.

Нагадаємо, що за самозахоплення землі передбачена кримінальна відповідальність і покарання до трьох років ув’язнення.

Незаконні володіння Гринкевичів у Львові / Фото Любомир Зубач

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