Під час розслідування журналісти з'ясували, що Гринкевичі самовільно захопили 26 соток зеленої зони і там збудували розкішну віллу на 600 квадратних метрів.
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Гринкевичі "прихопили" державні землі
У Львівській міській раді підтвердили, що родина жодних дозволів на будівництво будинку, а також оренду землі не мала.
Басейн там, де мали би бути сади. Особняк, що своїм подвір’ям заліз на землі природо-заповідного фонду. Захоплення двох комунальних ділянок. Та самовільна дорога через ліс. І, звичайно, без жодного дозволу. Ну від структур ЛМР (Львівської міської ради – 24 Канал) точно. Так родина Гринкевичів розбудовувалася у Львові,
– прокоментував ситуацію заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.
За словами Зубача, більша частина самовільно захопленої землі належить до природно-заповідного фонду, де заборонено будь-яке будівництво. Втім, Гринкевичі цілком знехтували законом і не лише звели там маєток, але повирубували дерева, аби поставити огорожу та прокласти дорогу.
Нагадаємо, що за самозахоплення землі передбачена кримінальна відповідальність і покарання до трьох років ув’язнення.
Незаконні володіння Гринкевичів у Львові / Фото Любомир Зубач
Гринкевичі під вартою: що відомо
- Наприкінці року стало відомо, що Державне бюро розслідування відкрило справу щодо розкрадання грошей, призначених для ЗСУ.
- 17 січня повідомлення про підозру у махінаціях на закупівлях одягу та білизни для армії отримала родина Гринкевичів, зокрема її голова – львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, найбільший постачальник Міноборони, та його син Роман. Головні фігуранти справи перебувають у СІЗО. Вони можуть вийти з-під варти під мільйонні застави.
- Нагадаємо, що Роман Гринкевич після оголошення підозри зник. ДБР подавало його у розшук. Чоловіка знайшли через 5 днів в Одесі, де він готувався до втечі за кордон.