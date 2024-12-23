Про це стало відомо у понеділок, 23 грудня. Відповідну інформацію у коментарі Суспільному повідомив адвокат Гринкевича, передає 24 Канал.

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До коли Гринкевичу продовжили тримання під вартою

Згідно з оприлюдненою інформацією, суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу – тримання під вартою до 21 січня 2025 року. Водночас підозрюваному зменшили розмір застави до 302 мільйонів гривень, яка раніше сягала 360 мільйонів гривень.

Перед тим Печерський суд продовжив тримання під вартою Романа Гринкевича на два місяці ще наприкінці жовтня. Нагадаємо, що розслідування стосується постачання неякісного військового одягу для ЗСУ на понад 1 мільярд гривень, у якому фігурує і його батько.

Що відомо про скандал з Гринкевичами