Так, у Бюро чітко відповіли, чи змінювали кваліфікацію у справі Гринкевичів. Про це інформує 24 Канал.

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Кваліфіковано як шахрайство

У ДБР наголосили, що кваліфікація злочинів, вчинених учасниками злочинної організації під керівництвом Гринкевича, з моменту повідомлення про підозру не змінювалася.

Також нагадали, що в середині січня 2024 року п'ятьом особам повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

Злочинні дії було кваліфіковано як шахрайство, адже вони зорганізувалися з метою заволодіння чужим майном (коштами) через укладення низкою підконтрольних контрагентів з Міністерством оборони договорів щодо закупівлі товарів, зокрема одягу для військових,

– пояснили в ДБР.

Додали, що була поставлена продукція неналежної якості, яка не могла використовуватися за призначенням, що за кваліфікацією є обманом та зловживанням довірою.

До речі, вже накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена Гринкевича, членів його родини – дружини, сина та тещі, двох його співучасників і підконтрольних їм товариств. Окрім того, ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої Гринкевича-молодшого та ще одного співучасника.

Просимо засоби масової інформації не вводити в оману суспільство щодо перебігу слідства, а у разі виникнення питань звертатись за роз'ясненнями до Бюро та не робити поспішних висновків,

– закликали в ДБР.

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