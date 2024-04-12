Об этом сообщает Суспильное со ссылкой на адвоката Андрея Гуджала. В прошлый раз Гринкевичу также продлили пребывание под стражей на два месяца, а также уменьшили залог. Тогда сумма составляла 469 миллионов гривен.
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Продлен залог
Печерский суд Киева 12 апреля продлил меру пресечения Роману Гринкевичу. Суд постановил, что он будет находиться под стражей еще два месяца. В то же время также подозреваемому уменьшили размер залога на сто миллионов – до 393 миллионов гривен.
Андрей Гуджала сообщил, ходатайство на продление меры подавали прокуроры.
Что известно о деле Гринкевичей
- Романа Гринкевича, а также ряд лиц включая его отца Игорем Гринкевичем подозревают в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве по делу о поставках одежды для ВСУ.
- Как отметила прокуратура, отец Романа, Игорь Гринкевич принял решение о создании преступной организации. Роман был соорганизатором. Игорь заключил 23 договора с Минобороны на поставку военной одежды, тылового обеспечения, фуфаек, штанов, рубашек. Они нанесли материальный ущерб на сумму в 934 миллиона гривен.
- Сначала задержали Игоря Гринкевича, а уже потом объявили в розыск его сына. Однако тот исчез. Его задержали правоохранители при попытке пересечения границы. Гринкевич убеждал, что не знал о розыске и имел выключенный телефон. Его отправили под стражу 22 января.