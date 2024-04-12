Об этом сообщает Суспильное со ссылкой на адвоката Андрея Гуджала. В прошлый раз Гринкевичу также продлили пребывание под стражей на два месяца, а также уменьшили залог. Тогда сумма составляла 469 миллионов гривен.

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Продлен залог

Печерский суд Киева 12 апреля продлил меру пресечения Роману Гринкевичу. Суд постановил, что он будет находиться под стражей еще два месяца. В то же время также подозреваемому уменьшили размер залога на сто миллионов – до 393 миллионов гривен.

Андрей Гуджала сообщил, ходатайство на продление меры подавали прокуроры.

Что известно о деле Гринкевичей