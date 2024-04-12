Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Андрія Гуджала. Попереднього разу Гринкевичу також продовжили перебування під вартою на два місяці, а також зменшили заставу. Тоді сума становила 469 мільйонів гривень.
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Продовжено заставу
Печерський суд Києва 12 квітня продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу. Суд постановив, що він перебуватиме під вартою ще два місяці. Водночас також підозрюваному зменшили розмір застави на сто мільйонів – до 393 мільйонів гривень.
Андрій Гуджала повідомив клопотання на продовження запобіжного подавали прокурори.
Що відомо про справу Гринкевичів
- Романа Гринкевича, а також низку осіб включно з його батьком Ігорем Гринкевичем підозрюють у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві у справі про постачання одягу для ЗСУ.
- Як зазначила прокуратура, Батько Романа, Ігор Гринкевич прийняв рішення про створення злочинної організації. Роман був співорганізатором. Ігор уклав 23 договори з Міноборони на поставку військового одягу, тилового забезпечення, фуфайок, штанів, сорочок. Вони завдали матеріальної шкоди на суму у 934 мільйони гривень.
- Спочатку затримали Ігоря Гринкевича, а вже згодом оголосили у розшук його сина. Однак той зник. Його затримали правоохоронці при спробі перетину кордону. Гринкевич переконував, що не знав про розшук і мав вимкнутий телефон. Його відправили під варту 22 січня.