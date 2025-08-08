В сети распространяется видео с украинским "кукурузником", переоборудованным под сбивание дронов. Он был оборудован ракетами класса "воздух-воздух".

Оказалось, что на кадрах – чешский сельскохозяйственный турбовинтовой самолет Moravan Z-137 Agro Turbo. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Как отражают атаки "Кукурузниками"?

"Кукурузника" на видео оборудовали пилонами с ракетами класса "воздух-воздух" Р-73. Это позволяет ему сбивать разведывательные дроны и самое главное – "Шахеты" и крылатые ракеты.

Конечно, этот самолет не догонит крылатую ракету, которая в почти три раза быстрее его. Но на встречных курсах, самолет может успеть захватить ракету, и пустить по ней свою Р-73,

– отмечает издание.

Moravan Z-137 Agro Turbo имеет:

скорость 285 километров в час,

максимальную высоту полета 5500 метров,

максимальную дальность 641 километр,

максимальный взлетный вес примерно 2500 килограммов.

Количество этих самолетов в мире небольшое – всего несколько десятков. Причина – они уже сняты с производства.

Ранее, мы уже видели, как для сбивания разведдронов использовали самолеты Як-52, однако тогда для поражения пассажир открывал фонарь кокпита, и стрелял из автоматического дробовика. Похожим путем пошли и в РФ, где уже установили на крыло автоматический дробовик и оптико-прицельную станцию,

– отмечают аналитики.

Но вот установка ракет на такую авиацию в Украине зафиксирована впервые.

Переоборудованный "кукурузник": смотрите видео

Однако, отмечается, что ранее уже был сделан ряд похожих наземных и морских изделий. В частности, речь идет о ЗРК "Оса", морской дрон Magura v5 и HMMWV 3-го Армейского корпуса, которые получили такие же ракеты "воздух-воздух" Р-73.

Поэтому можно сделать вывод, что механизм прицеливания уже был отработан ранее.

Также существует еще одно видео с участием этого самолета, там похоже, что самолет взлетает прямо с автомобильной полосы, или очень низко над ней пролетает. Однако вероятно это именно первый вариант, ведь в целом этот самолет может взлетать даже с ровного поля, поэтому смысла занимать автомобильную дорогу просто нет,

– говорится в статье.

Также авторы отмечают, если ракеты Р-73 до сих пор применяют и продолжают их интегрировать на новые платформы, то Украина или имеет очень значительные запасы, или нашла их заграницей.