Операция "Труба": полковник запаса ответил, как предотвратить подобную тактику врага
- Российские войска пытались проникнуть в Купянск через газовые трубы, но Силы обороны Украины успели их затопить или разрушить.
- Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил необходимость уничтожения всей транспортной инфраструктуры, которую враг может использовать, в частности труб, железнодорожных и автомобильных путей.
В ОК "Север" заверили, что российских захватчиков фактически утопили в той же трубе, по которой они пытались попасть в Купянск. В целом это не первая попытка россиян продвигаться через газовые трубы.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что эти трубы стоило уничтожить раньше. Ведь ни одна транспортная инфраструктура не должна работать в пользу врага.
К теме Купянский трубопровод затопили, оккупанты ищут новые пути наступления, – ОК "Север"
Как противодействовать такой тактике России?
Кроме труб, также должны были быть уничтожены железнодорожные, автомобильные пути, то есть все коммуникации с россиянами. Также у нас есть большие канализационные стоки через которые оккупанты могут перебрасывать войска.
Надо понимать специфику Донбасса. Здесь очень много промышленных предприятий, которые имеют технологические циклы, связи даже между предприятиями, не говоря уже о шахтах. Там большое количество ходов, тоннелей, сооружений,
– отметил Роман Свитан.
Зная о них, россияне могут выполнить задание и перевести технику или личный состав этой инфраструктурой. После того, когда оккупанты попали в Суджу через трубу, надо было затопить все наши трубы, которые они могли бы использовать.
Но в Купянск часть россиян все-таки успела пройти. Теперь командование решает, как их выбить. По ним работают наши войска, но такой ситуации вообще нельзя было допускать. Сейчас Украина должна провести ревизию своей инфраструктуры и уничтожить все – от железнодорожного полотна до технических циклов.
Как Россия использовала трубы в Купянске?
- Оккупанты уже в третий раз используют трубы для захода в города. Впервые такую тактику применили в Авдеевке и Судже. Теперь продвижение через трубу зафиксировали возле Купянска. Враг заходит в нее в районе Лимана Первого и примерно 4 дня движется к городу.
- По трубе оккупанты передвигаются на специальных лежанках на колесах или электросамокатами. Пленные россияне рассказали, что для такой операции им также выдали воду и таблетки от диареи. Но когда они зашли в трубу, то увидели, что "она не имеет крышки".
- Силы обороны все же смогли взорвать или затопить газовую трубу, которая вела в Купянск. Восстановить газопровод врагу не удастся, поэтому он ищет другие логистические пути. Например, передвигается на плотах или лодках через реку Оскол.