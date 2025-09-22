В ОК "Север" заверили, что российских захватчиков фактически утопили в той же трубе, по которой они пытались попасть в Купянск. В целом это не первая попытка россиян продвигаться через газовые трубы.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что эти трубы стоило уничтожить раньше. Ведь ни одна транспортная инфраструктура не должна работать в пользу врага.

К теме Купянский трубопровод затопили, оккупанты ищут новые пути наступления, – ОК "Север"

Как противодействовать такой тактике России?

Кроме труб, также должны были быть уничтожены железнодорожные, автомобильные пути, то есть все коммуникации с россиянами. Также у нас есть большие канализационные стоки через которые оккупанты могут перебрасывать войска.

Надо понимать специфику Донбасса. Здесь очень много промышленных предприятий, которые имеют технологические циклы, связи даже между предприятиями, не говоря уже о шахтах. Там большое количество ходов, тоннелей, сооружений,

– отметил Роман Свитан.

Зная о них, россияне могут выполнить задание и перевести технику или личный состав этой инфраструктурой. После того, когда оккупанты попали в Суджу через трубу, надо было затопить все наши трубы, которые они могли бы использовать.

Но в Купянск часть россиян все-таки успела пройти. Теперь командование решает, как их выбить. По ним работают наши войска, но такой ситуации вообще нельзя было допускать. Сейчас Украина должна провести ревизию своей инфраструктуры и уничтожить все – от железнодорожного полотна до технических циклов.

Как Россия использовала трубы в Купянске?