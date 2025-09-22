В ОК "Північ" запевнили, що російських загарбників фактично втопили у тій самій трубі, якою вони намагалися потрапити в Куп'янськ. Загалом це не перша спроба росіян просуватися через газові труби.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу наголосив, що ці труби варто було знищити раніше. Адже жодна транспортна інфраструктура не має працювати на користь ворога.

До теми Куп'янський трубопровід затопили, окупанти шукають нові шляхи наступу, – ОК "Північ"

Як протидіяти такій тактиці Росії?

Окрім труб, також мали бути знищені залізничні, автомобільні шляхи, тобто всі комунікації з росіянами. Також у нас є великі каналізаційні стоки через які окупанти можуть перекидати війська.

Треба розуміти специфіку Донбасу. Тут є дуже багато промислових підприємств, які мають технологічні цикли, зв'язки навіть між підприємствами, не кажучи вже про шахти. Там велика кількість ходів, тунелів, споруд,

– наголосив Роман Світан.

Знаючи про них, росіяни можуть виконати завдання та перевести техніку чи особовий склад цією інфраструктурою. Після того, коли окупанти потрапили в Суджу через трубу, треба було затопити всі наші труби, які вони могли б використати.

Але у Куп'янськ частина росіян все-таки встигла пройти. Тепер командування вирішує, як їх вибити. По них працюють наші війська, але такої ситуації взагалі не можна було допускати. Зараз Україна має провести ревізію своєю інфраструктури й знищити все – від залізничного полотна до технічних циклів.

Як Росія використала труби у Куп'янську?