Для кого ситуация хуже – россиян или украинцев: в ВСУ оценили бои за Купянск

Владимир Путин уже объявил о захвате Купянска. На самом же деле город остается под контролем Сил обороны.

Ситуация в районе Купянска остается относительно постоянной. В городе очень сильно уложена логистика. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Что происходит в Купянске и вокруг города?

По словам Трегубова, для россиян логистика усложнена гораздо больше. Вражеские инфильтрационные группы уничтожили еще на заходах в город. Те группы оккупантов, что уже зашли в населенный пункт, оказались в затруднительном положении, именно потому, что нет эффективного пополнения. А собственно любая логистика осуществляется только дронами.

По состоянию на сейчас в городе находятся отдельные группы россиян. За прошедшие 5 дней фиксировались до 40 активных позывных в северных районах города. Вытеснить или зачистить оккупантов в Купянске – это "задача с большой звездочкой", потому что в городе летают не только наши дроны, но и вражеские.

Немного хуже ситуация может быть вокруг города. Там оккупанты еще могут проводить какие-то инфильтрационные действия, в частности в Петропавловке. Это поселок на восток от Купянска.

Вокруг города захватчики еще могут позволить себе давить, по крайней мере в определенных погодных условиях. На Харьковщине сейчас бывают туманы. И туманы могут помочь маленьким пехотным группам проникать.

Виктор Трегубов подтвердил, что в начале ноября оккупанты действительно пытались развивать успех, прорываться к центру и южным районам Купянска. План о захвате Купянск российское руководство объявило выполненным. И эта информация пошла наверх и превратилась в личные заявления Владимира Путина.

Теперь россияне стремятся захватить Купянск на самом деле, чтобы не выставить диктатора лжецом. Продемонстрировать присутствие в городе для оккупантов важнее чем контроль над ним.

По словам военного, в Купянске у оккупантов нет того потенциала. который позволил бы им куда-то прорываться.