Российские войска изменили тактику на Купянском направлении. Захватчики отказались от массированных атак с бронетехникой и теперь пытаются незаметно продвигаться малыми группами в лесополосах и полях, чтобы бить по украинской логистике.

Сейчас они ведут фактически полудиверсионную войну. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Виктор Петрович, передает 24 Канал.

Какова ситуация на Купянском направлении?

По словам офицера, последний масштабный штурм с использованием около 20 единиц бронетехники россияне совершили пять – шесть месяцев назад. Сейчас же они действуют группами по одному или два бойца, которые "ползут" или перебегают под прикрытием "зеленки".

Они ведут фактически полудиверсионную войну, пока есть возможность спрятаться. Это очень опасно, потому что если им удается пройти незамеченными, они могут нанести значительный ущерб,

– подчеркнул Виктор Петрович.

Он добавил, что оккупанты активно используют беспилотники различных типов: ударные Shahed, FPV-самолетного типа, боеприпасы "Ланцет", разведывательные "Орлан" и "Суперкам", а также дроны на оптоволокне, которые сложнее обнаружить.

Кроме этого, иногда они применяют мотоциклы для быстрых рейдов. Самый массовый случай – семь единиц техники. Однако обычно это группы по два или три мотоцикла. По словам военного, серьезных результатов такие атаки не приносят.

Виктор Петрович отмечает, что оккупанты стремятся продвинуться на несколько километров, чтобы получить возможность обстреливать украинские переправы и логистические пути. Сейчас ВСУ держат выступление за рекой. Однако, если вражеские войска продвинутся, им будет легче вести огневой контроль переправ и обрезать логистику Сил обороны.

Отметим, что сейчас продолжаются попытки россиян прорваться к Купянску. После прорыва захватчиков в районе Радьковки и Голубовки северная часть города оказалась в серой зоне. По данным DeepState, россияне зашли в Купянск и закрепились там, где была серая зона. Однако официальной информации об этом нет.