Російські війська змінили тактику на Куп'янському напрямку. Загарбники відмовилися від масованих атак з бронетехнікою й тепер намагаються непомітно просуватися малими групами в лісосмугах та полях, щоб бити по українській логістиці.

Наразі вони ведуть фактично напівдиверсійну війну. Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ Віктор Петрович, передає 24 Канал.

Дивіться також Кількість солдатів Росії неймовірно велика: у ЗСУ розповіли про зміну тактики ворога

Яка ситуація на Куп'янському напрямку?

За словами офіцера, останній масштабний штурм із використанням близько 20 одиниць бронетехніки росіяни здійснили п’ять – шість місяців тому. Нині ж вони діють групами по одному чи двоє бійців, які "повзуть" або перебігають під прикриттям "зеленки".

Вони ведуть фактично напівдиверсійну війну, поки є можливість сховатися. Це дуже небезпечно, бо якщо їм вдається пройти непоміченими, вони можуть завдати значної шкоди,

– наголосив Віктор Петрович.

Він додав, що окупанти активно використовують безпілотники різних типів: ударні Shahed, FPV-літакового типу, боєприпаси "Ланцет", розвідувальні "Орлан" і "Суперкам", а також дрони на оптоволокні, які складніше виявити.

Окрім цього, іноді вони застосовують мотоцикли для швидких рейдів. Наймасовіший випадок – сім одиниць техніки. Проте зазвичай це групи по два або три мотоцикли. За словами військового, серйозних результатів такі атаки не приносять.

Віктор Петрович зазначає, що окупанти прагнуть просунутися на кілька кілометрів, щоб отримати можливість обстрілювати українські переправи та логістичні шляхи. Наразі ЗСУ тримають виступ за річкою. Однак, якщо ворожі війська просунуться, їм буде легше вести вогневий контроль переправ і обрізати логістику Сил оборони.

Зазначимо, що наразі тривають спроби росіян прорватися до Куп'янська. Після прориву загарбників в районі Радьківки та Голубівки північна частина міста опинилася у сірій зоні. За даними DeepState, росіяни зайшли у Куп'янськ і закріпилися там, де була сіра зона. Проте офіційної інформації щодо цього немає.