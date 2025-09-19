Силы обороны Украины сейчас отмечают особую активность россиян в районе Купянска. Ситуация в городе и прилегающих регионах остается напряженной, впрочем, украинские военные эффективно уничтожили один из ключевых путей оккупантов.

Город Купянск остается стратегической целью России. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные Оперативного командования "Север".

Что известно о затоплении трубопровода в Купянске?

Военные сообщают, что россияне атакуют северную часть города артиллерией. В частности известно, что враг концентрирует штурмовые подразделения в районах Радьковки и Голубовки.

Обратите внимание! Из-за повреждения и затопления трубопровода в результате успешных действий украинских бойцов, россияне не могут использовать этот путь для продвижения в город.

Восстановить газопровод, через который оккупанты могли заходить в Купянск, сейчас очень сложно, поэтому логистические пути врага нарушены.

Зато, как отмечают в ОК "Север", россияне пытаются форсировать реку Оскол на лодках, но большинство таких переправ уничтожает украинская артиллерия, минометчики и дроны.

К слову, сообщалось, что наступлением российской армии на Купянск руководит бывший украинский офицер Сергей Стороженко. Он предал Украину еще в 2014 году.

Там также добавили, что присутствие мирного населения препятствует выполнению задач украинскими бойцами. Ведь российские ДРГ пытаются просачиваться в город в гражданской одежде, в очередной раз нарушая законы ведения войны.

Украинские бойцы проводят контрдиверсионные мероприятия, отрабатывая противника в лесах, на окраинах и в дачных массивах. Пленные подтверждают, что российские войска действуют хаотично, без четкого боевого порядка.

Какова ситуация на других направлениях фронта?