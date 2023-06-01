Оставил записку: полиция открыла производство из-за гибели курсанта в Хмельницком

В пограничной академии Хмельницкого 1 июня обнаружили тело курсанта. Как известно, у парня было огнестрельное ранение.

По этому факту полиция открыла уголовное производство по части 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство". Предварительно погибший учился на втором курсе академии.

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Парень оставил записку

По данным следствия, в помещении учебного корпуса совершил самоубийство путем выстрела в голову курсант 2-го курса Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. На момент гибели парень нес службу в суточном наряде.

В полиции сообщили, что курсант оставил предсмертное сообщение. Полиция работает над установлением мотивов такого поступка и всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что погибший был родом из села Маниковцы, что в Хмельницком районе В сети его охарактеризовали положительно. Известно, что он был спортсменом, а его старший брат служит в одном из спецподразделений.

Подобный инцидент произошел и во Львове.