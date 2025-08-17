Подполковник Александр Суховенко с позывным "Немец" всегда был тем, кто первым встречал врага. Он шел вперед и тогда, когда это был для него последний бой, а именно – во время Курской операции.

6 августа 2024 года впервые за время войны боевые действия происходили на территории врага. Среди штурмовиков, которые первыми пошли в бой, и бойцы Центра спецопераций "А" СБУ. 14 августа наши спецназовцы пошли штурмом на позиции врага. Это был бой на очень коротком расстоянии, всего 5 – 10 метров от врага. К сожалению, именно тогда Александр и получил ранение, несовместимое с жизнью.

О пути Героя Украины, который 10 лет защищал нас на самых горячих направлениях, воспоминания родных и побратимов об Александре Суховенко – читайте далее в материале 24 Канала.

Кем был Александр Суховенко – боец сверхсекретного подразделения СБУ

Александр родился в Германии, именно поэтому получил свой позывной – "Немец". С начала российского вторжения на Донбассе, все 10 лет, Александр воевал на самых горячих направлениях – от Донбасса до Запорожья и Сумщины. Всегда говорил, что Украина – это наша земля, и россиянам нет здесь места.

Однако о таких, как он, редко услышишь из новостей и никогда не увидишь лицо и не услышишь голос, потому что они служат в сверхсекретном подразделении СБУ, выполняют сверхсложные задачи, в частности в тылу врага. За ними охотятся россияне.

Памяти Александра Суховенко: смотрите видео

Александр, как и собратья, был многофункциональным. Выполнял задачи от бричера – того кто выламывает любые двери, до медика, штурмовика и командира группы.

"Работая с Саней, можно было уверенно знать, что кто бы ни был за дверью, как бы он не забаррикадировался, – эти двери в любом случае будут открыты и группа зайдет по этому адресу", – отметил сотрудник ЦСО "А" СБУ "Бог".

Александр подготавливал все боеприпасы, которые использовали именно для дронов, после чего крепил, снаряжал их, выносил сам дрон и запускал его. При этом, рассказал сотрудник ЦСО "А" СБУ "Щит", он еще и организовывал работу, которая происходила на позиции.

Он – первый, кто встречал минные заграждения, которые наставил противник. И так же он был первым человеком, который встречал контакт, то есть врага,

– отметил сотрудник ЦСО "А" СБУ "Щит".



Александр защищал Украину с 2014 года / Фото предоставлено 24 Каналу

Побратимы рассказывают, что в работе Александр был сосредоточенным и придирчивым к деталям. Всегда проверял как подготовку бойцов, так и технику. Военные ему всегда доверяли.

Планируя любую задачу, он всегда просил, чтобы его ставили первым. Саня всегда говорил: "Как я просто пущу вперед человека, который менее опытный, чем я, поэтому я пойду первым. И это при том, что он занимал определенную командную должность. Как ты не будешь доверять человеку, который идет первым и ведет всех за собой?

– отметил сотрудник ЦСО "А" СБУ "Щит".

Побратимы вспоминают Александра, как положительного и доброго человека, который всегда готов был морально поддержать и выслушать – всегда находил общий язык с любым человеком.

"Он всегда был справедливым, и это было очень хорошо из-за того, что в таком подразделении, как мы служим, всегда должна быть справедливость во всем. А его простота, это просто было что-то с чем-то. Я такого раньше даже не встречал", – поделился сотрудник ЦСО "А" СБУ "Щит".



Александр на службе / Фото предоставлено 24 Каналу

"Не знали, что это роковой момент": о последнем бое Александра

Александр участвовал в Курской операции непосредственно в составе штурмовой группы и выполнял задачи почти до конца активной фазы операции. Когда Александр получил ранение и ему оказывалась медицинская помощь – бойцы продолжали выполнение задания.

Сотрудник ЦСО "А" СБУ "Чех", который вместе с Александром участвовал в его последней операции рассказал детали. В августе 2024 года Центр провел уникальную операцию по взятию ротного опорного пункта во время штурма с применением дронов. Александр участвовал как инженер, и как всегда был первым и вел за собой остальных собратьев. К сожалению, в стрелковом бою с врагом он погиб на этой операции.

Остальные из группы еще не знали, что это роковой момент и выполняли задание. Саню эвакуировали и где-то буквально через 20 – 30 противник начал сдаваться, потому что понял, что выстоять они не смогут. Они начали нести критические потери и начали сдаваться,

– рассказал сотрудник ЦСО "А" СБУ "Бог".

Побратимы говорят, что Александр для них пример не только профессионального бойца спецподразделения, который в народе называют "Альфа", но и гражданина, друга и семьянина. Он – человек, которым мы должны гордиться и беречь память о нем.

"У нас война идет уже более 10 лет, и именно Александр с начала этой войны защищает наше государство, защищает людей, защищает свою семью. Он всегда хотел, чтобы его семья жила в безопасности в европейской стране, и этим он занимался, грубо говоря, всю свою жизнь – все время на войне, защищая, потому что хотел чего-то лучшего для своей семьи, для себя и для своего государства", – подчеркнул сотрудник ЦСО "А" СБУ "Щит".



Александр на Курщине / Фото предоставлено 24 Каналу

"Вместе с ним похоронила часть своей жизни": воспоминания жены

В жизни Александр был таким же, как и на работе – открытый и справедливый. Хотя и любил семью без памяти и пытался все свободное время посвящать жене и дочери, но работа была на первом месте.

"Саша был человек – война. Для него на первом месте была работа, война, саморазвитие и чуть дальше – семья и все остальное. Он – обычный парень, который достиг очень больших высот, без какой-то помощи. Это все понимают. Он сам учился, много читал, у него много разных дипломов", – рассказала жена Александра, Алена Суховенко.



Александр Суховенко с женой / Фото предоставлено 24 Каналу

Для жены и дочери Александр – лучший муж и папа, защитник. Хотя он и не рядом, дочь вспоминает о папе и то, как проводили время с улыбкой. В то же время для жены в родном Запорожье не всегда легко идти туда, где проводили время вместе. Но этих мест так много, что обойти невозможно. Чтобы муж всегда был рядом – Алена сделала татуировку в его честь.

Для меня он до сих пор как на задании. Я до сих пор жду, когда он напишет мне, или позвонит, или приедет домой, но с каждым разом, когда еду к нему на кладбище, – понимаю, что уже ничего не изменить,

– поделилась Алена.

Александр Суховенко посмертно получил звание Героя Украины с чествованием орденом "Золотая Звезда". Их передали жене и дочери. Но больше всего жена хотела бы сказать ему последние слова.

"Нам очень тяжело без него. Мне особенно. Он – частичка моей жизни, и там на кладбище я похоронила частичку своей жизни вместе с ним. Этого уже никто не изменит. Все 10 месяцев я пыталась понять, как вернуть его, но это – жизнь, это невозможно. Мы очень его любим и будем помнить всегда. Он принес много радости и счастья в мою жизнь, и я благодарна ему за все", – сказала Алена.

А тем, кто так же переживает боль от потери близкого человека Алена советует одно: держаться, работать, жить дальше и воспитывать детей, потому что их близкие хотели бы этого.