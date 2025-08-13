Их усиленно разыскивает Россия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы СБУ Василия Малюка для телеканала "Мы Украина".

Как СБУ прячет своих агентов за помощь пластической хирургии?

Председатель СБУ Василий Малюк рассказал, что для обеспечения безопасности негласных агентов украинские спецслужбы привлекают всемирно известных пластических хирургов. Это позволяет обеспечить им спокойную жизнь после выполнения заданий.

Есть топовые пластические хирурги с мировым именем, которые прикладывают для этого усилия. Готовятся потом документы прикрытия. И эти люди начинают жизнь снова. С нуля, фактически, если мы понимаем, что враг бдит и хочет их догнать,

– рассказал Малюк.

Напомним, Малюк рассказал о покушениях россиян на него. Страна – агрессор живет мыслью его уничтожить после операции СБУ "Паутина". Был случай ударов двух "Искандеров" конкретно в запасной командный пункт, куда должен был прибыть глава СБУ.