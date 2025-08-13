Їх посилено розшукує Росія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка для телеканалу "Ми Україна".

Як СБУ ховає своїх агентів за допомогу пластичної хірургії?

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що для убезпечення негласних агентів українські спецслужби залучають всесвітньовідомих пластичних хірургів. Це дозволяє забезпечити їм спокійне життя після виконання завдань.

Є топові пластичні хірурги зі світовим ім’ям, які прикладають для цього зусилля. Готуються потім документи прикриття. І ці люди починають життя знову. З нуля, фактично, якщо ми розуміємо, що ворог пильнує і хоче їх догнати,

– розвів Малюк.

Нагадаємо, Малюк розповів про замахи росіян на нього. Країна – агресор живе думкою його знищити після операції СБУ "Павутина". Був випадок ударів двох "Іскандерів" конкретно у запасний командний пункт, куди мав прибути голова СБУ.