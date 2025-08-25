15 августа на Аляске прошел саммит Путина и Трампа, перед которым глава российского МИД Лавров появился в свитере с надписью "СССР". Тогда в Штатах совершенно не оценили этого.

У министра страны-террористки поинтересовались, какой же была цель его выходки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Лаврова NBC News.

Смотрите также Лавров прибыл в Анкоридж в кофте с надписью "СССР" и сказал, чего ожидает от саммита

Как объяснил Лавров свой свитер с надписью "СССР"?

Ведущая NBC спросила у Лаврова, пытался ли он своим появлением в этом странном свитере послать сигнал о желании России восстановить СССР.

Лавров взамен возразил и начал говорить о ностальгии по советскому прошлому.

Нет. Мы родились в Советском Союзе. Президент Путин неоднократно заявлял, что те, кто не жалеет о том, что произошло с СССР, не имеют сердца, а те, кто хочет восстановить СССР, не имеют мозга. Это абсолютно справедливое заявление,

– заявил тот.

Он добавил, что "вспоминать с любовью" прошлое – это не то же, что "пытаться военным путем захватить все территории".

