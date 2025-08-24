Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Лаврова NBC News.
Смотрите также Показательное действие Путина: политолог объяснил цель российского удара по американскому заводу
Как "объяснил" удар по Закарпатью Лавров?
Лавров заявил, что иностранный капитал не защищает завод, если там изготавливают продукцию, которая "используется в военных целях".
Некоторые наивно считают, что если видит в витрине кофемашину, она производится именно там. Но наша разведка имеет точные данные. Если на предприятии есть американские, венгерские или другие инвестиции, а там изготавливают оружие, чтобы наносить вред россиянам, это не делает его неприкосновенным,
– цинично выдал российский министр.
Напомним, что предприятие Flex имеет американские инвестиции и производит бытовую технику.
В NBC отметили, что российский удар по нему – "пощечина для Трампа".
Читайте также Трамп прокомментировал удар по американскому предприятию на Закарпатье
Что известно об ударе по Flex?
- В ночь на 21 августа россияне направили на Мукачево 2 ракеты "Калибр".
- Удар вызвал пожар на площади примерно 7 тысяч квадратных метров. Огонь потушили 23 августа.
- В целом пострадали 23 человека. Самой молодой из пострадавших – 22 года, самому старшему – 63. Избежать большого количества жертв удалось благодаря эвакуации 600 работников в хранилище.
- Правительство планирует выделить до 16 миллионов гривен на восстановление завода.