Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Лаврова NBC News.

Смотрите также Показательное действие Путина: политолог объяснил цель российского удара по американскому заводу

Как "объяснил" удар по Закарпатью Лавров?

Лавров заявил, что иностранный капитал не защищает завод, если там изготавливают продукцию, которая "используется в военных целях".

Некоторые наивно считают, что если видит в витрине кофемашину, она производится именно там. Но наша разведка имеет точные данные. Если на предприятии есть американские, венгерские или другие инвестиции, а там изготавливают оружие, чтобы наносить вред россиянам, это не делает его неприкосновенным,

– цинично выдал российский министр.

Напомним, что предприятие Flex имеет американские инвестиции и производит бытовую технику.

В NBC отметили, что российский удар по нему – "пощечина для Трампа".

Читайте также Трамп прокомментировал удар по американскому предприятию на Закарпатье

Что известно об ударе по Flex?