Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Лаврова NBC News.
Як "пояснив" удар по Закарпаттю Лавров?
Лавров заявив, що іноземний капітал не захищає завод, якщо там виготовляють продукцію, яка "використовується у військових цілях".
Дехто наївно вважає, що якщо бачить у вітрині кавомашину, вона виробляється саме там. Але наша розвідка має точні дані. Якщо на підприємстві є американські, угорські чи інші інвестиції, а там виготовляють зброю, щоб завдавати шкоди росіянам, це не робить його недоторканим,
– цинічно видав російський міністр.
Нагадаємо, що підприємство Flex має американські інвестиції та виготовляє побутову техніку.
У NBC зауважили, що російський удар по ньому – "ляпас для Трампа".
Що відомо про удар по Flex?
- У ніч на 21 серпня росіяни скерували на Мукачево 2 ракети "Калібр".
- Удар спричинив пожежу на площі приблизно 7 тисяч квадратних метрів. Вогонь загасили 23 серпня.
- Загалом постраждали 23 особи. Наймолодшій із потерпілих – 22 роки, найстаршому – 63. Уникнути великої кількості жертв вдалося завдяки евакуації 600 працівників у сховище.
- Уряд планує виділити до 16 мільйонів гривень на відбудову заводу.