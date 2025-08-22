Атака по заводу – это очень интересный случай. Как заметил в эфире 24 Канала политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, в последнее время Россия изменила методику своих обстрелов.
Почему Россия атаковала американский завод?
Мы видим, что от обстрелов продолжают страдать гражданские в разных областях. Но вместе с этим Россия наносит удары по крупному бизнесу. Понятно, что говорится о предприятиях, которые не имеют никакого отношения к войску, производства военных компонентов.
Но эти заводы наполняют нашу экономику. Мы видим, что Россия выбрала приоритетом именно экономические разрушения. Поэтому это один из сигналов Путина, особенно, если обратить внимание на то, что говорится о Закарпатье. Оно раньше было неинтересным Кремлю с точки зрения обстрелов,
– сказал политолог.
Владимир Путин неоднократно говорил, что он якобы воюет не с Украиной, а с коллективным Западом. В его голове наше государство – это условное поле боя. Атакуя американские заводы, он показывает, что от россиян ничего нельзя защитить.
Итак, атаку на завод в Мукачево можно рассматривать как сигнал того, что для Кремля все является достижимым, а Россия готова воевать дальше. Путин хочет в очередной раз привлечь к себе внимание, заставить с ним о чем-то говорить.
Что известно о попадании по заводу в Мукачево?
- Россияне атаковали предприятие Flex, которое производит бытовые приборы. Завод принадлежит американской компании. Несмотря на это, Россия направила туда 2 ракеты "Калибр", 12 работников были ранены.
- Компания Flex начала работать в Украине еще в 2000-е годы. Среди ее продукции фитнес-трекеры, телекоммуникационные и промышленные продукты. Там работало более 2600 человек. Перед ударом сотни работников ночной смены эвакуировали, так удалось сохранить их жизни.
- Дональд Трамп отреагировал на удар. Он сказал, что недоволен такими действиями России и сообщил об этом Владимиру Путину. Интересно, что перед тем Трамп показал журналистам свое фото с главой Кремля на Аляске.