У министра страны-террористки поинтересовались, какой же была цель его выходки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Лаврова NBC News.
Смотрите также Лавров прибыл в Анкоридж в кофте с надписью "СССР" и сказал, чего ожидает от саммита
Как объяснил Лавров свой свитер с надписью "СССР"?
Ведущая NBC спросила у Лаврова, пытался ли он своим появлением в этом странном свитере послать сигнал о желании России восстановить СССР.
Лавров взамен возразил и начал говорить о ностальгии по советскому прошлому.
Нет. Мы родились в Советском Союзе. Президент Путин неоднократно заявлял, что те, кто не жалеет о том, что произошло с СССР, не имеют сердца, а те, кто хочет восстановить СССР, не имеют мозга. Это абсолютно справедливое заявление,
– заявил тот.
Он добавил, что "вспоминать с любовью" прошлое – это не то же, что "пытаться военным путем захватить все территории".
Последние заявления Лаврова
В интервью NBC Лавров также прокомментировал российский удар по заводу Flex на Закарпатье, заявив, что иностранный капитал не защищает завод, если там изготавливают "продукцию для военных целей". Напомним, что предприятие Flex имеет американские инвестиции и производит бытовую технику.
Также Лавров дал короткое интервью пропагандисту Зарубину, в котором опроверг слова Путина о русском языке как втором государственном в Украине.
Кроме того, российский министр заявил, что Россия готова к переговорам с Зеленским как "де-факто" главой Украины, но этому якобы препятствует Запад. Он обвинил США и ЕС в попытках сорвать переговоры, пока Москва якобы надеется на их продолжение в Стамбуле.