У міністра країни-терористки поцікавилися, якою ж була мета його витівки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Лаврова NBC News.
Як пояснив Лавров свій светр з написом "СРСР"?
Ведуча NBC запитала у Лаврова, чи намагався він своєю появою у цьому дивному светрі надіслати сигнал про бажання Росії відновити СРСР.
Лавров натомість заперечив та почав говорити про ностальгію за радянським минулим.
Ні. Ми народилися в Радянському Союзі. Президент Путін неодноразово заявляв, що ті, хто не шкодує про те, що сталося з СРСР, не мають серця, а ті, хто хоче відновити СРСР, не мають мозку. Це абсолютно справедлива заява,
– заявив той.
Він додав, що "згадувати з любов'ю" минуле – це не те саме, що "намагатися військовим шляхом захопити всі території".
Останні заяви Лаврова
В інтерв'ю NBC Лавров також прокоментував російський удар по заводу Flex на Закарпатті, заявивши, що іноземний капітал не захищає завод, якщо там виготовляють "продукцію для військових цілей". Нагадаємо, що підприємство Flex має американські інвестиції та виготовляє побутову техніку.
Також Лавров дав коротке інтерв'ю пропагандисту Зарубіну, у якому заперечив слова Путіна про російську мову як другу державну в Україні.
Окрім того, російський міністр заявив, що Росія готова до переговорів із Зеленським як "де-факто" главою України, але цьому нібито перешкоджає Захід. Він звинуватив США та ЄС у спробах зірвати переговори, поки Москва начебто сподівається на їх продовження у Стамбулі.