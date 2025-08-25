У міністра країни-терористки поцікавилися, якою ж була мета його витівки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Лаврова NBC News.

Як пояснив Лавров свій светр з написом "СРСР"?

Ведуча NBC запитала у Лаврова, чи намагався він своєю появою у цьому дивному светрі надіслати сигнал про бажання Росії відновити СРСР.

Лавров натомість заперечив та почав говорити про ностальгію за радянським минулим.

Ні. Ми народилися в Радянському Союзі. Президент Путін неодноразово заявляв, що ті, хто не шкодує про те, що сталося з СРСР, не мають серця, а ті, хто хоче відновити СРСР, не мають мозку. Це абсолютно справедлива заява,

– заявив той.

Він додав, що "згадувати з любов'ю" минуле – це не те саме, що "намагатися військовим шляхом захопити всі території".

