Кремль сменил тон: политолог разобрал сигналы из последнего заявления Лаврова

Заявления Лаврова о "признании независимости Украины" и "дискриминации русских" звучат мягче, чем на прошлой неделе, но позиция Кремля по сути не изменилась.

Политолог Владимир Фесенко отметил в эфире 24 Канала, что усиление статуса украинского языка как государственного – это естественная реакция на века русификации и следствие нынешней войны, которую развязала сама Россия.

Что на самом деле означают слова Лаврова об Украине?

То что Россия якобы признает Украину звучит как большая и серьезная уступка.

Это не позиция Лаврова лично – это позиция Путина и Кремля. Лавров ее только озвучил, но форма стала гораздо мягче, чем то, что звучало раньше,

– объяснил Фесенко.

Тогда Лавров вспоминал о "первопричинах", о необходимости уничтожить нацизм в Украине. Нормальную национальную самоидентичность, национальное чувство они и называют нацизмом.

Хотя настоящий нацизм – это использование вооруженной силы для того, чтобы покорять другие народы.

"Он пытается найти аргументацию, чтобы оправдать аннексию территорий и эту войну против Украины. Но вся эта украинофобия, и по сути фашистская и нацистская идеология так и прорывается, извините за это слово, из Лаврова", – подчеркнул эксперт.

Лавров о дискриминации: попытка оправдать войну?

Сейчас Лавров якобы говорит что-то о дипломатии, но по сути это та же имперская агрессивная позиция.

Какая именно дискриминация имеется в виду? Если о языках национальных меньшинств – то в Украине всегда можно было их использовать языки. Да, сейчас более критическое отношение к русскому языку, и это следствие войны прежде всего. Здесь виноваты сами россияне и путинский режим,

– отметил Фесенко.

Русский язык не запрещен. Другое дело, что есть закон, который укрепляет, усиливает статус украинского языка как государственного.

Это потому, что именно украинский язык подвергался дискриминации во времена существования Российской империи и Советского Союза.

"Были периоды условной украинизации, но были и периоды почти тотальной русификации. Поэтому, если Лавров вспоминает о дискриминации – пусть посмотрит в зеркало практик российского режима", – подчеркнул эксперт.

Что еще известно о заявлениях Лаврова?