По словам Лаврова, кроме меморандума были подписаны обязательства соблюдать принципы ОБСЕ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское РИА Новости.

Что Лавров заявил о соблюдении Россией Будапештского меморандума?

Лавров заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум.

"Там говорится, что Украина, как и другие бывшие советские республики, которые отказались от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные государства дают неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии свидетельствуют, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных государств, которые являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", – отметил он в интервью венгерскому Youtube-каналу "Ультраханг".

Он добавил, что параллельно с Будапештским меморандумом была подписана декларация о соблюдении принципов ОБСЕ. И эти обязательства Украина якобы нарушила.

