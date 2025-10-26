За словами Лаврова, окрім меморандуму були підписані зобов'язання дотримуватися принципів ОБСЄ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланнямн на пропагандистське РИА Новости.

Що Лавров заявив про дотримання Росією Будапештського меморандуму?

Лавров заявив, що Росія не порушувала Будапештський меморандум.

"Там говориться, що Україна, як і інші колишні радянські республіки, які відмовилися від ядерної зброї, отримає гарантії, які ядерні держави дають неядерним державам. Ось і все. Це все. Ці гарантії свідчать, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є учасницями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", – зазначив він в інтерв'ю угорському Youtube-каналу "Ультраханг".

Він додав, що паралельно з Будапештським меморандумом було підписано декларацію про дотримання принципів ОБСЄ. І ці зобов'язання Україна нібито порушила.

Чому зустріч Лаврова і Рубіо була скасована?